Yapı Kredi’den promosyon hamlesi: Bunu yapan emeklinin hesabına 2750 lira yatırılıyor!

Yapı Kredi'nin kampanyasıyla 3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için bankayı tercih edenler 2 bin 750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2022 tarihine kadar geçerli kampanyayla, 3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi tercih edenler 2 bin 750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Banka, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret almıyor. Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay ‘hoş geldin’ faizi avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyor. Ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve Havale) imkanından da faydalanabiliyor.

ACİL SAĞLIK HİZMETİ SUNULUYOR

Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca Yapı Kredili emeklilere ücretsiz olarak sağlanıyor. Bununla birlikte Yapı Kredi emekli maaş müşterilerine özel birçok markada özel indirimler de sunuluyor.

Bankanın müşterisi olabilmek için şubeye gitmeye gerek olmadığı belirtilen açıklamada, e-Devlet üzerinden taşıma yapılabiliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına referans olarak emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşımasını sağlayanlar için “Emekli Referans” kampanyası da 30 Nisan 2022’ye kadar devam ediyor. Kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının bankaya taşınmasını sağlayan Yapı Kredi müşterileri, her bir kişi 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

