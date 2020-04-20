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Yapı Kredi konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek

Yapı Kredi konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi

Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini duyurdu.

Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak çalışmaya devam ediyor.

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

Yapı Kredi’nin sunduğu uygun faiz oranlı konut kredisine, 444 0 445 telefon hattı, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya yapikredimortgage.com internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
yapı kredi, Konut Kredisi,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu ülkenin en pahallı faizli bankası
ev alan olmayınca kredi faizini indirdiler almayın özel bankalardan kredi kullanmayın bireysel kredimi üç ay ötelemek istedim yüksek faizle karşılaştım soygun fırsatcılık yasal tefecilik devlet bankaları ötelemeye faiz almıyor ayıp
helal olsun
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