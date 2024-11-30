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Yapı Kredi satılıyor mu? QNB iddiası ortalığı karıştırdı! Koç Holding’den açıklama geldi

30.11.2024 08:08
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Türkiye’nin en büyük bankalarından olan Yapı Kredi’nin QNB grubuna satılacağı yönündeki iddialar sonrasında Koç Holding’den açıklama geldi. Peki Koç Holding, Yapı Kredi Bankası’nı elden çıkaracak mı? Görüşmelerde sona gelindiği iddiası doğru mu? İşte yapılan açıklamanın detayları…

Yapı Kredi satılıyor mu? QNB iddiası ortalığı karıştırdı! Koç Holding’den açıklama geldi

Koç Holding, şirketin Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik olarak QNB Grubu ile görüşme yapıldığına dair iddiaların söz konusu olmadığını belirtti. Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medyada ve medya platformlarında yer alan, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğu payların satışı konusunda QNB Grubu ile görüşmeler yürütüldüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde sosyal medyada çıkan asılsız yorum ve söylentileri takiben, medya platformlarında bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de sahip olduğumuz payların satışına yönelik olarak QNB Grubu ile görüşmeler yapıldığına veya görüşmelerde son aşamaya gelindiğine dair iddialara yer verildiği görülmüştür.

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Daha önce de belirtildiği üzere holding şirketi olarak portföyümüzdeki tüm şirketler ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmeler faaliyet konumuz gereği her zaman yapılabilmektedir. Ancak yukarıdaki iddialarda belirtilen nitelikte bir görüşme söz konusu değildir.

Diğer taraftan, 13.06.2024 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorumlara itibar edilmemesini; Şirketimiz ve Koç Topluluğu şirketleri hakkında en doğru bilgilere Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitemizde yapılan açıklamalardan ulaşılabileceğini bu vesileyle bir kez daha önemle hatırlatırız."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi KAP Koç Holding qnb finansbank
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