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'Yapılacak bir şey yok' Kapıda kalabilirsiniz '10 bin TL'lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar...'

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, sahte rezervasyonlar nedeniyle mağduriyet yaşamaya başladı. Turizmci iş insanı Bülent Kaya, sosyal medyada dolaşan sahte tatil ilanlarının ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirterek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

'Yapılacak bir şey yok' Kapıda kalabilirsiniz '10 bin TL'lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar...'

Turizmin gözbebeği Bodrum'da Temmuz ayının ikinci haftasında başlayan yoğunlukla birlikte, sahte rezervasyon kaynaklı dolandırıcılık gündeme geldi. Tatil için Bodrum'a gelen birçok turist, internet üzerinden yaptıkları otel ve villa rezervasyonlarının sahte olduğunu öğrenince mağdur olmaya başladı.

Yapılacak bir şey yok Kapıda kalabilirsiniz 10 bin TL lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar... 1

UCUZA BULDUKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR AMA...

Bodrum'daki Azka Otel'in sahibi turizmci iş insanı Bülent Kaya, sosyal medyada dolaşan sahte tatil ilanlarının ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirterek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kaya, "10 bin TL'lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar kandırılıyor. Otelin kapısına geldiklerinde rezervasyonları olmadığını öğreniyorlar. Sonra da ne yazık ki yapılacak pek bir şey kalmıyor" dedi.

Temmuz ayının genel doluluğunun fena olmadığını ancak özellikle dış mekan işletmelerinde düşüş yaşandığını söyleyen Kaya, bu durumun en büyük nedenlerinden birinin sosyal medya kaynaklı bilgi kirliliği olduğunu dile getirdi.

Yapılacak bir şey yok Kapıda kalabilirsiniz 10 bin TL lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar... 2

"İŞLETMEYİ MUTLAKA ARAYIN"

Kaya, özellikle sosyal medya reklamlarıyla ‘çok ucuza tatil' vaadinde bulunan kişi ve platformlara karşı vatandaşların temkinli olması gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar sorgulamadan ödeme yapıyor. Sonra dolandırıldığını fark ediyor ama iş işten geçmiş oluyor. En azından işletmeyi arayıp ‘Sizinle çalışan bir firma mı?' diye sormak bir telefon kadar kolay. Ama yapılmıyor" dedi.

Yapılacak bir şey yok Kapıda kalabilirsiniz 10 bin TL lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar... 3

"FİYAT KIYASLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bazı tatilcilerin beş yıldızlı otellerle bütçe dostu seçenekleri karşılaştırdığını ifade eden Kaya, "Herkes en iyi yerde, en lüks otelde tatil yapmak istiyor ama fiyatlar buna göre değişiyor. Fiyat farkı; lokasyondan, giderlerden, personel kalitesinden kaynaklanıyor. Bunu göz ardı etmek yanlış kıyaslamalara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Yapılacak bir şey yok Kapıda kalabilirsiniz 10 bin TL lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar... 4

TURİST OTELİN DIŞINA ÇIKMIYOR

Sosyal medyada dolaşan olumsuz yorum ve videoların, turistlerin davranışlarını da değiştirdiğine dikkat çeken Kaya, "Yerli ve yabancı turistler artık otelden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Bu da bölge esnafını olumsuz etkiliyor. Aslında uçuş sayılarında ya da otel doluluklarında büyük bir düşüş yok, ama dış harcamalar azalıyor" diye konuştu.

Yapılacak bir şey yok Kapıda kalabilirsiniz 10 bin TL lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar... 5

Kaya, sosyal medya üzerinden yapılan manipülatif paylaşımların takipçi ve izlenme uğruna insanların tatil planlarını bozduğunu belirterek, hem vatandaşların daha bilinçli hareket etmesi hem de sosyal medya platformlarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Turizm tatil dolandırıcılar
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