Yapılandırma 2021 uzatıldı mı, son durum: Vergi, SGK prim, KYK, MTV yapılandırma başvurusu bitti mi, başvuru tarihi nedir?

Resmi Gazete'de 30 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan kararda, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında, değişiklik yapılarak başvuru ve ilk taksit tarihleri bir daha uzatılmıştı. Kararın ardından vatandaşlar yapılandırma borçlarının taksit tarihleri mi değişti merak etmeye başladı. Binlerce kişi yapılandırma yaparak borçlarını tekrar ödemek için başvuruda bulundu. Vergi, KYK, SGK pirim borcu gibi birçok borcun yapılandırılmasına başlanmıştı. Mevcut yapılandırması bulunan vatandaşlar, yeni yapılandırma süresinden etkilenecek mi konusunda araştırmalar yaparken, uzatılan yapılandırma tarihleri 2020 yılında başvuru yapanların taksit tarihlerini de değiştirdi. 31 Ocak 2021 tarihinde yapılandırma tarihi sona erdi. Bazı borçların ise yapılandırma için son tarihi 1 Şubat olarak belirlendi. Yapılandırma başvuruları tekrar uzatılmasına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki hangi borçların yapılandırma süresi bitti, tekrar yapılandırma yapılır mı? YAPILANDIRMA BAŞVURUSU TEKRAR UZATILDI MI? 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 1 Şubat 2021'de sona eren yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatılmıştı. Yapılandırma başvuruları tekrar uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz.

HANGİ BORÇLARIN YAPILANDIRMA SÜRESİ SONA ERDİ? Resmi Gazete'de yapılandırma kararının yayınlanmasının ardından en fazla 18 taksitte yapılandırma işlemi başlamıştı. SGK prim borçlarından vergi borçlarına ve KYK borçlarına kadar birçok alanda borçlara yapılandırma yapıldı. TESK, KOSGEB, TÜRMOB ve TOBB gibi kurumlara borcu olanların bazı borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştı. İdari para cezaları ve trafik cezaları da dahil birçok borç yapılandırıldı. Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Gelir Vergisi, KYK borçları, Katma Değer Vergisi (KDV), , Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları da bir ay daha başvuru süresi uzatılan yapılandırmalar arasındaydı bu sürede sona gelindi. Yapılandırma kapsamında borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara da indirim yapıldı.. 30 ARALIK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARI 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)

2021'E KADAR BAŞVURU YAPANLARIN TAKSİT TARİHLERİ DE DEĞİŞTİ Resmi Gazete'de 30 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre uzatılan yapılandırma başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme tarihi süresi, yeni başvuru yapacak vatandaşlar için geçerli olacak. Borcuna, 30 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma yapan ve taksit tarihleri belirlenen vatandaşlar, yeni yapılandırma ilk taksit ödeme süresinin uzatılmasından da faydalandı. Mevcut yapılandırmaları olan borçluların, taksit ödeme tarihlerinde güncelleme oldu. YENİ YAPILANDIRMA TARİHİ NE ZAMAN BİTTİ? Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Bazı yapılandırmaların ise son günü olarak 1 Şubat 2021 tarihi belirlendi. Yeniden yapılandırma sonrası Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise Şubat 2021'e ertelendi. HNAGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA YAPILMIŞTI? Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.