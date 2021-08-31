FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yapımı tamamlandı, günde 47 bin araca hizmet edecek! Yargıtay Kavşağı yarın açılıyor

Yapımı tamamlandı, günde 47 bin araca hizmet edecek! Yargıtay Kavşağı yarın açılıyor

31.08.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, başkentin İncek bölgesinde yapımı tamamlanan Yargıtay Köprülü Kavşağı'nın yarın hizmete açılacağını bildirdi. Karaismailoğlu açıklamasında, kavşağın günde 47 bin araca hizmet edeceğini bildirdi.

Yapımı tamamlandı, günde 47 bin araca hizmet edecek! Yargıtay Kavşağı yarın açılıyor

Karaismailoğlu, kavşakta incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir süredir doğal afetlerle mücadele ettiğini anımsatarak, ülkenin güneyinde yangın, kuzeyinde ise sel afetleri yaşandığını hatırlattı.

Devletin tüm kurumlarında olduğu gibi seferberlik halinde Bakanlık olarak sorumluluk alanları çerçevesinde atılması gereken her adımı seri bir şekilde attıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Milletimizin her zaman olduğu gibi bu anında da yanında, onlarla omuz omuza olduk. Milletimizin hayatını en kısa sürede normale dönüştürmek için tüm imkanlarla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Batı Karadeniz Bölgemizdeki erişime kapanan yollarımızı kısa sürede açtık." diye konuştu.

Dereler, çaylar üzerindeki geçişi sağlayan köprülerin yıkılmasıyla adeta adaya dönen şehirlere ulaşımı geçici köprüleri inşa ederek sağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kalıcı köprülerin inşa çalışmalarına da başladık. başka bir taşkında herhangi bir hasara müsaade etmeyecek bir mühendislik yaklaşımıyla planlanan bu köprülerimizde inşaatlarımız sürüyor. Bir yandan da ülkemizin dört bir köşesinde devam eden, bütünsel kalkınma hedeflerimizi destekleyecek, ülkemizin Orta Koridor’da küresel bir lojistik güç haline dönüştürecek altyapı projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi Türkiye, artık bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştü. Bu gücü küresel ticarette de sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

Karaismailoğlu, bu doğrultuda bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu, Marmaray, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Filyos Limanı gibi pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini ifade etti.

Vatandaşların ulaşım ve iletişim alanında, hayatını kolaylaştıracak bölgesel projeleri de unutmadıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu;

"GÜNDE 47 BİN ARAÇ GEÇECEK"

"Projelerimiz arasında önem arz eden bir projemiz olan Ankara Yargıtay Kavşağı'ndayız. Başkentimizde değeri gün geçtikçe artan İncek bölgemizdeki Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı üzerinde yer alan Yargıtay Kavşağı Projesi'nin yapım çalışmalarını tamamladık. Bu yol güzergahı, günde 47 bin aracın geçiş yaptığı başkentimizin trafik yoğunluğu çok yüksek olan bölgelerinden birisidir. Yanı başındaki Anayasa Mahkemesi'ne ek olarak Yargıtay Kampüsü'nün de burada yapılmış olması, bu hattaki araç trafik yoğunluğunu daha da artıracaktır. Bu trafikten kaynaklanan yoğunluğu rahatlatmak amacıyla, tamamladığımız kavşakla bu kesimdeki ulaşımın kesintisiz, emniyetli ve akıcı olmasını sağlayacağız."

Karaismailoğlu, bu yılın mart ayı sonunda ihalesini gerçekleştirdikleri projenin 151 metresi kapalı kesit olmak üzere toplam 500 metre uzunluğunda köprülü kavşak yaklaşım, bağlantı ve yan yollardan oluştuğunu belirterek, toplam proje uzunluğunun 1,5 kilometre olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında oluşturulan 10 bin metrekarelik peyzaj alanında, 50 bin mevsimlik çiçek, 19 bin çalı ve 4 bin 330 ağacın yer aldığını ifade eden Karaismailoğlu, Yargıtay Kavşağı'nı 4 ay gibi kısa sürede tamamladıklarını kaydetti.

"Yargıtay Köprülü Kavşağı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Yargıtay binasıyla hizmete açılacak." diyen Karaismailoğlu, Bakanlık olarak bölgesel kalkınmaya da hizmet edecek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek ana yol arterlerine bağlayan bağlantı yolu, kavşak viyadük, köprü ve tünelleri tamamlayarak, vatandaşın hayatını kolaylaştırdıklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yangınlardan etkilenen 5 ilde elektrik borçları ertelendiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yangınlardan etkilenen 5 ilde elektrik borçları ertelendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
PARTNER"Sözlerim hakaret sayılmadı""Sözlerim hakaret sayılmadı"
Hıdır Daştan yazdı: Gerçek faydalanıcı kim (!)Hıdır Daştan yazdı: Gerçek faydalanıcı kim (!)
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Adil Karaismailoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

Erken emeklilik imkanı fırsatı!

Erken emeklilik imkanı fırsatı!

31 Ağustos dolar ve euro ne kadar oldu?

31 Ağustos dolar ve euro ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.