Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyetsiz sürücünün bir kazaya karıştığı durumlarda, kusuru yoksa, aracına zarar verenden tazminat isteyebileceğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, sürücünün ehliyetinin olmamasının idari yaptırım gerektirdiğini, bu durumun maddi zararının karşılanması için talepte bulunmaya engel olmadığına dikkat çekti.

Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay ilamında yer alan bilgilere göre, Denizli'de 2023 yılında yaşanan bir trafik kazasında, ehliyeti olmayan sürücünün aracına bir başka araç çarptı.

Kaza sonrası açılan davada, aracına çarpılan sürücü, meydana gelen maddi hasar nedeniyle, aracı kullanmadığını ileri sürerek, başka bir aracı kiralamak zorunda kaldığını savundu, mahrumiyet bedelinin karşılanmasını istedi.

YÜKSEK MAHKEME YEREL MAHKEMENİN KARARININ BOZULMASINA HÜKMETTİ!

Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın yine aynı kişiye ait olduğu, ancak kaza tutanağına başka bir ismi yazdırıldığı da anlaşıldı.

Hakkında dava açılan sürücü, evrakta sahteciliğe dikkat çekip, davacının aynı zamanda ehliyetsiz olduğunu belirterek, maddi zarar talebinde bulunamayacağını savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti.

Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında, başvuruyu irdeledi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti. Yargıtay kararında, “Davacının sürücü belgesinin bulunmaması, sürüş kusuru niteliğinde olmayıp, illiyet bağını kesecek bir hal olarak kabul edilemeyeceği gözetilerek ve zarar miktarı hesaplanarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.” denildi.

YARGITAY'DAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ İÇİN KARAR!

Yüksek Mahkeme'nin kararında, kazada ehliyetsiz kişinin kusurlu olduğuna yönelik bilirkişi tespiti de bulunmadığına dikkat çekilirken, “sürücü belgesinin olmaması idari yaptırım uygulamasını gerektiren bir hal” olduğu da kaydedildi. Yargıtay, bu nedenle ehliyetsiz sürücünün maddi zararının karşılanması talebinde bulunabileceğine karar verdi.