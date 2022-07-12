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Yargıtay'dan emsal bankacı kararı! Babasının hesabında oynama yaptı, tazminattan oldu

12.07.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay'dan babasının hesabı üzerinde oynama yapan bankacı ile ilgili emsal nitelikte bir karar geldi. Çalıştığı bankada, babasına ait hesapta işlem yapan genç bankacı, tazminatsız işten kovuldu. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, babasının yokluğunda işlem yapıp yerine imza atan bankacıya kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti. İşte Yargıtay'ın o kararının detayları!

Yargıtay'dan emsal bankacı kararı! Babasının hesabında oynama yaptı, tazminattan oldu

Özel bir banka şubesinde çalışan genç bankacı, babasına ait hesapta, işlem yaptı. Babasına haber vermeden hesapta işlem yapan bankacı, usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan genç bankacı, iş akdinin davalı banka tarafından haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatı, ücret ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı banka şubesi avukatı ise davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Baba da ait başka birinin hesabında izinsiz işlem yapılamayacağına dikkat çekilen kararda şöyle denildi:

"Davacı işçinin çalıştığı bankada babası adına mevcut hesapta işlem yaparken babasının yokluğunda işlem yapıp yerine imza attığı ve bu durumun anlaşılması üzerine iş akdine bu sebeple son verildiği ortadadır. Bankacılık her şeyden önce güven esasına göre çalışılan bir yer olup davacı işçinin feshe konu edilen eylemi açık bir şekilde usulsüzlüktür, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmaz. Açıklanan nedenle, davalı işveren fesihte haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

İHA

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kıdem tazminatı Yargıtay
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