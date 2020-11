Yargıtay'dan emsal karar! Kızı yaşındaki iş arkadaşına bu mesajları attı, tazminatsız kovuldu

Evli olan işçi, mesai arkadaşı kızı yaşındaki M. isimli genç kadına sabah saatlerinde, ‘Hayırlı sabahlar." diyerek SMS gönderdi. Bunun üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen kadın işçi, “Hayırlı sabahlar abi, hayırdır mesaj hakkını bitirmeye mi çalışıyorsun?" ifadeleriyle cevap verdi. Bir süre sonra evli olan işçi, 'Kızıyorsan atmayayım' diyerek tekrar SMS gönderdi. Kadın işçi cevap yazmayınca aynı günün akşamı yeniden SMS atan erkek işçi bu kez, 'Mesaja cevap vermedin, işteki komşu, hayırlı geceler mesaja karşıysan, mesaj gönderme yaz komşu’ diye yazdı.’ Duruma öfkelenen kadın işçi; "Hayırlı akşamlar abi, ben iş hakkındaki konuşmalar için veriyorum numaramı personele, iş dışında bir şey yoksa mesaj atmazsan sevinirim." diye cevap yazdı. Kadın işçinin SMS’lerden rahatsızlığını anlayan erkek işçi, ‘Bu yazdıklarımız aramızda kalsın’ şeklinde tekrar mesaj attı. Kadın işçi de ‘Bu yazdıkların aramızda kalmayacak" diye duruma tepki gösterdi. Durumun vehametini anlayan erkek işçi gece yarısı, ‘Tamam hakkını helal et bir an bastırdığım duygularıma yenildim. Yaptığım bu günahtan dolayı tövbe edeceğim, bir an gaflete düştüm’ ifadelerini kullandı.

Ertesi gün fabrika yöneticilerinin kapısını çalan mağdure kadın, yaşanılan SMS trafiğini tek tek anlattı. İşveren, kadın işçinin başvurusu üzerine mesaj dökümlerini de yazarak erkek işçiden savunma istedi. Savunmasında; “Şikayetçi M. benim kardeşimdir, onunla 3 senedir beraber çalışıyoruz. Onunla sohbet etmek için duygularıma yenilerek mesaj attım, ona nasihat edip yardımcı olmak için mesaj attım. Bunda taciz olduğunu kabul etmiyorum. Duygularım baskın çıktığı için mesaj attım. Beraber çalıştığım sürece ona hiç saygısızlık yapmadım, 7 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Kötü niyetim olsa telefon ile arardım, konuşurdum. Ben mesajın delil olduğunu biliyorum. Bu suçlama onun yanlış anlamasıdır. M.’den özür diliyorum, helallik istiyorum” ifadelerini kullanan işçi tazminatsız şekilde kovuldu.