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Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2020 14:28 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vardiya amirine saldırması nedeniyle işten çıkarılan işçinin, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine karar verdi.

Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki fabrikada çalışan bir işçi, çıkan tartışma sonrasında vardiya amirine saldırdı, kavga diğer personelin araya girmesiyle sonlandı.

Fabrika yönetimi, vardiya amirine saldıran işçiyi işten çıkarttı. İş akdinin haksız nedenle feshedildiğini ileri süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açtı.

Yargılama sırasında işveren, daha önce işçinin iş yeri kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle uyarıldığını, vardiya amirine saldırması nedeniyle de iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini öne sürdü.

Mahkeme, işçi hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

BOZMA GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, davacı işçinin, çıkan tartışmada vardiya amirine fiziksel temasta bulunduğu ve olayın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

İşverenin, yaşanan olay nedeniyle işçinin iş akdini sona erdirdiği ifade edilen kararda, "İş Kanunu'na göre işçinin diğer bir çalışana sataşması işveren açısından haklı fesih sebebidir ve somut olay bakımından işveren fesihte haklıdır." tespitine yer verildi.

Kararda, kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi yerine kabulünün hatalı olduğu, bunun bozmayı gerektirdiği bildirildi.

KAYNAK:AA

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