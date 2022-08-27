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Yargıtay'dan emsal karar! Resmi tatilde 1 saat mesai yapana dahi tam ücret ödenecek

27.08.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, resmi tatillerde yapılan mesailerle ilgili emsal olacak nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay’ın emsal kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme; "işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" dedi. İşte tüm çalışanları ilgilendiren kararın detayları...

Yargıtay'dan emsal karar! Resmi tatilde 1 saat mesai yapana dahi tam ücret ödenecek

Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü.

Davacı; ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir ay süre ile görevlendirildiğini, ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti. Kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Davalı iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf da temyiz etti.

'1 SAAT DAHİ ÇALIŞSA TAM YEVMİYEYE HAK KAZANIR'

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İş Kanunu’nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
resmi tatil mesai
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