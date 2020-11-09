FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yargıtay’dan kötü haber! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek isten çıkarılma sebebi

Yargıtay’dan kötü haber! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek isten çıkarılma sebebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 09:50 | Son Güncelleme

Çalıştığı özel bir şirkette mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiği öne sürülen işçi, işten çıkarıldı. Mahkemenin kapısını çalan işçiye kötü haber Yargıtay’dan geldi. Yüksek Mahkeme; cep telefonu ile iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kayıt altına aldığı gerekçesiyle işten çıkartılan işçiye tazminat ödenmemesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay’dan kötü haber! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek isten çıkarılma sebebi

İşten çıkartıldığını öğrenen işçi, İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı.

İşçi, haklı bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını belirterek, kıdem ve ihbar tazminatları, son aya ait ücret, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı işveren, davacının iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı, davalı vekili temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının, iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiğinin vurgulandığı Yargıtay kararında; "Fesih öncesi davacı işçiden yazılı savunma talep edildiği ancak davacı işçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu ortadadır. Mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklamaMerkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Yeni bekçi alımları yapılacak!Yeni bekçi alımları yapılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Nakdi ücret desteği bugün hesaplara yatıyor!
Nakdi ücret desteği bugün hesaplara yatıyor!
Altın güne hareketli başladı!
Altın güne hareketli başladı!
Dolar güne hareketli başladı!
Dolar güne hareketli başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Başvurular devam ediyor!
Başvurular devam ediyor!
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekimde en fazla borsa kazandırdı
Ekimde en fazla borsa kazandırdı
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Her yerde onu arıyorlar: Sedir mantarının Kilosu 100 TL
Her yerde onu arıyorlar: Kilosu 100 TL
Altın, dolar ve petrole Joe Biden'in etkisi... Altın fiyatları ve dolar Trump'ın kaybedince hareketlendi! Altın ve dolar fiyatları yükselir mi? Dolar ve altın ne olur?
Altın, dolar ve petrole Joe Biden'in etkisi!
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
1000 TL pandemi destek başvurusu... e-DevletT.C. ile pandemi yardımı öğrenme ekranı! Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
Başvurular devam ediyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.