Yargıtay’dan mesaide uyuyanlara kötü haber! Tazminatsız kovulma sebebi

Boya fabrikasında çalışan özel güvenlik görevlisi, sıcak havanın azizliğine uğrayınca bir anda uykuya daldı. Uyuyarak iş güvenliğini tehlikeye sokmakla suçlanan güvenlikçi tazminatsız şekilde kovuldu. Tam 6 senelik tazminattan olan güvenlik görevlisi soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, genel tatil, yıllık izin ücreti alacakları ile kötü niyet tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı şirket avukatı ise yapılan denetimlerde aksaklık tespit edildiğini, davacının 7 günlük süreçte devriyeye çıkmadığının tespit edildiğini savundu. Bu olaylar dışında da tüm uyarılara rağmen çeşitli zamanlarda işverenin güvenliğini zedelediğini, bunun üzerine davacının savunmasının alındığını, savunmasının yetersiz görülmesi ve iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedenlerinden iş akdine haklı nedenle son verildiğini dile getirdi. Davacının ücretinin bordrolardaki gibi olduğunu, fazla çalışmalarının ve genel tatil ücretlerinin ödendiğini, yıllık izinlerinin kullandırıldığını, iş akdinin kötü niyetle feshedilmediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket temyiz etti.