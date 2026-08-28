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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren bahşiş kararı: Tazminat ve emekli maaşını artıracak

Yargıtay’ın bahşişleri ücret kapsamında değerlendiren kararı, düzenli bahşiş alan çalışanların kıdem tazminatı ve emekli maaşını doğrudan etkileyebilecek. SGK uzmanı İsa Karakaş, bahşişlerin SGK’ya bildirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek işverenleri ağır yaptırımlara karşı uyardı.

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren bahşiş kararı: Tazminat ve emekli maaşını artıracak
Cansu Çamcı

Yargıtay, bahşişlerle ilgili kritik bir karara imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yerel mahkeme kararını bozarak işçilere sürekli verilen bahşişlerin tazminat hesabına dahil edilmesi gerektiğine hükmettiğini vurgulayan SGK uzmanı İsa Karakaş, bahşişin artık doğrudan ana ücretin bir parçası sayıldığını ifade etti.

Karakaş'ın açıklamasına göre düzenli bahşişin ücret sistemi içinde değerlendirilmesi, iş akdi sona eren çalışanların alacağı kıdem tazminatını doğrudan yükseltecek. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için bahşişin süreklilik arz etmesi ve iş yerindeki ücret düzeninin somut bir parçası olduğunun kanıtlanması şart koşuluyor.

Öte yandan Yargıtay, fazla mesai hesaplamasında ise hakkaniyetli bir katsayı ayrımına gitti. Karakaş’ın aktardığı detaylara göre; çalışanların garanti (asıl) maaşı fazla çalışma hesabında 1,5 katsayısı ile çarpılırken, toplanan bahşişlerden düşen pay ise 0,5 katsayısı üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak.

Yargıtay dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren bahşiş kararı: Tazminat ve emekli maaşını artıracak 1

BAHŞİŞİ SGK'YA BİLDİRMEYEN İŞVERENE CEZA KESİLECEK

Kararın işveren tarafındaki yükümlülüklerine dikkat çeken İsa Karakaş, düzenli bahşişlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. 5510 sayılı Kanun kapsamında primden istisna tutulan ödemeler arasında bahşişin yer almadığını belirten Karakaş, bildirim yapmayan işletmelerin ağır yaptırımlarla karşılaşacağını dile getirdi.

Karakaş, sisteme dahil edilmeyen örneğin 3 bin 400 liralık bir bahşiş ödemesinin dahi tespiti halinde, işletmenin faydalandığı tüm asgari ücret desteklerinin faiziyle birlikte geri alınacağını kaydetti. Ayrıca, bahşişin bildirilmediği her bir ay için işletmelere 66 bin lirayı aşan idari para cezası kesilecek ve olası kayıt teftişlerinde bu cezalar katlanarak artacak.

"İŞÇİLERİN BAHŞİŞLERİ MAAŞA DAHİL EDİLDİĞİNDEN EMEKLİLİLİK MAAŞLARI YÜKSELECEK"

Bahşiş kararının emekli maaşını yükselteceğini ifade eden Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu kararla birlikte uygulamada bahşişlerin ücret sayılmayarak ücret bazlı kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca işverenlerin bahşişleri SGK'ya bildirmemesi halinde bahsettiğimiz yüklü miktarda idari para cezaları ve teşviklerden mahrumiyet söz konusu olacağından, işverenlerin bunları bildirmesi lehlerine olacaktır.

Bu bildirimle birlikte işçilerin bahşişleri de maaşa dahil edilip SGK'ya bildirilmiş olacağından, bu durum işçilerin emeklilikte maaşlarının da yükselmesini sağlayacaktır. Bu anlamda tekrar ifade etmek gerekirse, bu bir dönüm noktasıdır. Dolayısıyla artık bahşiş ne lütuf ne hediye ne de bir yardımdır. Doğrudan doğruya bir ücrettir, bir maaştır diyebiliriz.'

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay sgk ücret
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