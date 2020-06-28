Yargıtay’dan yanlış envanter yapan müdüre kötü haber

Bir zincir marketin bölge sorumlusu olarak çalışan yönetici, depoda olmayan ürünleri envanterde varmış gibi gösterdiği iddiasıyla tazminatsız şekilde kovuldu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan müdür, iş akdinin haklı bir gerekçeye dayanmadan feshedildiğini öne sürdü. Hakkında özel belgede sahtecilik suçu sebebi ile dava açıldığını ve davacının beraat ettiğini, sürekli olarak 08:30’ da işbaşı yaptığını ve 22:30’a kadar çalıştığını, bu şekilde yoğun tempoda çalışmasına karşı kendisine fazla çalışma ücretinin ödenmediğini iddia ederek, kıdem, ihbar ve fazla çalışma ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı şirket sahibi ise davacının doğruluk ve bağlılık ilkesine aykırı hareket ettiğini dile getirdi. Mahkeme; toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Ceza davasında davacının berat etmesinin hukuk davasında hakimi bağlamayacağına dikkat çekilen Yargıtay kararında;