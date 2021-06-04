60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır, paraya para demiyorlar

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2006 yılında bölgede yürüttüğü bilgilendirme eğitimleri sonucu çilek üretimine başlanılan ve kısa sürede tersine göçün yaşandığı kırsal Muratçakıroğlu, Kaledibi, Büyükimalı, Beyoğlu, Yeşilyöre, Kılılı mahallelerinde yaklaşık 2 bin dönüm alandan yılda ortalama 7 bin tonun üzerinde ürün alınıyor.

Açık ve kapalı alan olmak üzere iki yöntemle yetiştirilen rengi, tadı, kokusu ve kendine has aromasıyla ilgi gören Türkoğlu çileği, yurt içinde faaliyet gösteren birçok zincir marketin raflarında yerini alırken aynı zamanda da Rusya ve Mısır başta olmak üzere bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, son yıllarda çilek üretiminde ciddi artış olduğunu, Kahramanmaraş'ta 2 bin 850 dekar alanda 7 bin 200 ton çilek üretildiğini aktardı.

Bozkurt, kentteki üretimin büyük oranda Türkoğlu ilçesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "İlçeye bağlı Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinde bu yıl ilk defa il müdürlüğümüz tarafından 30 dekarlık alanda alçak tünelde çilek yetiştiriciliği demonstrasyonu çalışmaları yürütüldü ve bu sayede iklimsel olumsuzluklardan etkilenmediği için verim kaybı yaşanmadı.