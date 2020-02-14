FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yargıtay karar verdi, emanet arabayı kullanınca tazminattan da oldu

Yargıtay karar verdi, emanet arabayı kullanınca tazminattan da oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

Bursa'da güvenlik görevlisi olarak olarak çalıştığı sitede bir bina sakininin kendisine anahtarını emanet ettiği otomobille tur atan genç çıkarıldı. Mahkemenin, haklı bulduğu güvenlik görevlisine kötü haber Yargıtay'dan geldi.

Yargıtay karar verdi, emanet arabayı kullanınca tazminattan da oldu

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı siteden haksız çıkarıldığını ileri süren genç, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, genel tatil, ücret ve yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı güvenlik şirketi avukatı ise feshin haklı nedene dayandığını, davanın reddini savundu. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Kararı davalı şirket temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda; davacının gece nöbeti sırasında site sakinine ait ve anahtarı görevi gereği kendisine teslim edilen bir aracı keyfi şekilde belirsiz bir süre kullandığının tespit edildiği hatırlatıldı.

Kararda; "Site sakininin yakıt göstergesindeki farkı görmesi üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden emanet edilen aracı davacı tarafından kullanıldığı ortadadır. Davacının işverene verdiği yazılı savunmasında bir an için boş bulunup araçla markete sigara almaya gittiğini beyan ettiği, bunun üzerine işverenin davacının iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Güvenlik görevlisi olan davacının anahtarı kendisine teslim edilen korumakla yükümlü olduğu aracı keyfi şekilde kullanması ve bu süre içinde emniyetinden mesul bulunduğu siteyi de terk etmesi doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı olduğu gibi iş yerinin güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu durumda işverence yapılan feshin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II- e ve ı maddelerine göre haklı nedene dayandığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmelidir. Taleplerin yazılı şekilde kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." denildi.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tavsiye etmişti! Bir anda satışlar arttıCumhurbaşkanı Erdoğan tavsiye etmişti! Bir anda satışlar arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa, yargıtay,

En Çok Okunan Haberler

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması! Tarih verdi ve duyurdu: En az 10 ülke...

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması! Tarih verdi ve duyurdu: En az 10 ülke...

Bunu yapan yandı! Tazminatsız işten kovuldu

Bunu yapan yandı! Tazminatsız işten kovuldu

Değerli Konut Vergisi'nde yeni düzenleme

Değerli Konut Vergisi'nde yeni düzenleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ücretsiz verilen o hizmet son bulabilir

Ücretsiz verilen o hizmet son bulabilir

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Elektrikte yeni tarife yolda

Elektrikte yeni tarife yolda

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
HEP ÇALIŞANDAN YANAYIM AMA BURADA ÇALIŞAN BENCE DE HAKSIZ. ANCAK KIDEM TAZMİNATLARI HER NE OLURSA OLSUN ÖDENMELİDİR. BU ÇALIŞANIN HAKKIDIR. GASP EDİLMEMELİ.
Güvenliğin suçu yok bence suç anahtarı verende güvenlik site içinde araçla devriye atmış daha ne yapsın ????????
Ülkenin en sahipsiz emekçileri güvenlikler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte büyümedi

Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte büyümedi

İkinci el otoda 'sigortadan şişirme hasar kaydı' oyununa dikkat

İkinci el otoda 'sigortadan şişirme hasar kaydı' oyununa dikkat

Ticaret Bakanlığından 'uçan balon' uyarısı

Ticaret Bakanlığından 'uçan balon' uyarısı

Koronavirüs elektronik piyasasını da vurdu! Çin ürünlerde 150 ile 200 TL arasında artış var

Koronavirüs onları da vurdu!

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının yeni fiyatı

Çeyrek altın 500 lirayı aştı

Ocakta satılan konut sayısı azaldı

Ocakta satılan konut sayısı azaldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.