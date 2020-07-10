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Yarım asırlık Yörsan'ın iflası kabul edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

Gıda üzerine faaliyet gösteren ve geçen yıl kayyum atanan Yörsan firmasının iflas talebi kabul edildi.

Yarım asırlık Yörsan'ın iflası kabul edildi

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına alacaklı şirket avukatlarıyla Balıkesir'de bulunan bazı süt kooperatiflerinin yöneticileri katıldı.

Hakim, Yörsan Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iflasına karar verdi.

İflasın bugün itibarıyla açılmasına hükmedilirken, iflas açıldığının İflas Müdürlüğüne ve Susurluk Ticaret Müdürlüğüne derhal bildirilmesi kararlaştırıldı.

Gıda üzerine faaliyet gösteren ve geçen yıl kayyum atanan Yörsan firmasının iflas talebi kabul edildi.

KAYNAK:AA

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