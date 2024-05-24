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Yarım gün çalışarak 1500 TL kazanabiliyorlar! 'Son 15 yıldan bu yana önemli gelir kapısı haline geldi'

24.05.2024 12:27
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Bir zamanlar bağları aralamak için koparılıp bağa atılan asma yaprakları son 20 yıldır üzüm üreticilerinin en büyük gelir kaynaklarından biri haline geldi. Sabah erken saatlerden öğle vaktine kadar bir kişi tarafından 50-60 kilo toplanan yapraklar kilosu 25 TL’den peşin parayla alıcılara satılıyor.

Yarım gün çalışarak 1500 TL kazanabiliyorlar! 'Son 15 yıldan bu yana önemli gelir kapısı haline geldi'

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarından toplanan taze bağ yaprakları birçok ailenin vazgeçilmez gelir kaynaklarından biri haline geldi.

Aileler sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarından saat 11.00-12.00’ye kadar topladıkları taze bağ yapraklarını çeşitli yerlerde alımlar yapan tüccarlara kilosu 25 liradan peşin satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yaprak toplama işini genellikle kadınlar yaparken, kadınlara ailelerin diğer bireyleri de eşlik ediyor.

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Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Taze bağ yaprağı Sarıgöl ve çevresinde son 15 yıldan bu yana önemli gelir kapısı haline geldi. Evlerde ihtiyacımız olan salamura yaprakları hazırlıyoruz. Fazlası ise tüccarlara satılıyor. Eylül ayının sonuna kadar devam etmekte. Bir kişi bağlardan ortalama olarak 50-60 kilo taze yaprak toplayabilir. Bağların aralaması da ailece yapılmış oluyor." dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa yaprak
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