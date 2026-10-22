FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yarın açılıyor: Seyahat süresi 45 dakikadan 24 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'nın Korgun-Kurşunlu yolunun yarın hizmete açılacağını bildirerek, "Yol ile seyahat süresini 45 dakikadan 24 dakikaya düşürerek 21 dakika zaman kazancı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yarın açılıyor: Seyahat süresi 45 dakikadan 24 dakikaya düşecek

Çankırı'nın Korgun-Kurşunlu yolu yarın hizmete açılacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İç Anadolu ile Karadeniz arasında önemli bir geçiş noktası olan Çankırı'nın ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini, Kurşunlu ilçesinin tarım ve hayvancılık, Korgun ilçesinin de organize sanayi bölgesi ile üretim ve istihdam açısından önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.

İki ilçe arasındaki ulaşım standartlarını yükselterek bölgedeki üretim merkezlerine erişimi kolaylaştıracaklarına dikkati çeken Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu yoluyla hem ulaşım güvenliğini artıracaklarını hem de bölgenin ticari hareketliliğine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu yolunun 3,4 kilometresini bölünmüş yol, 25,6 kilometresini tek yol standardında inşa ettiklerini kaydederek, "Toplam 29 kilometre uzunluğundaki yolumuzun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak tamamladık. Projemiz kapsamında Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı'nı, toplam 89 metre uzunluğunda 3 köprüyü ve 33 metre uzunluğunda koruge çelik menfezi inşa ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek rakımlı ve zorlu coğrafi koşullara sahip güzergahta yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerini bildiren Uraloğlu, mevcut 7 metrelik platform genişliğini 12 metreye çıkardıklarını, proje hızını saatte 40-50 kilometreden 70 kilometreye yükselttiklerini aktardı.

"İSTANBUL İSTİKAMETİNDE TETEK HATTINA ERİŞİMİ 34 KİLOMETRE KISALTTIK"

Uraloğlu, proje sayesinde daha önce 31 kilometre olan güzergahı 29 kilometreye indirdiklerine işaret ederek, "Seyahat süresini 45 dakikadan 24 dakikaya düşürerek 21 dakika zaman kazancı sağlayacağız. Ayrıca Çankırı'dan İstanbul istikametine seyahat eden sürücülerimizin Türkiye Transit Kara Yolu (TETEK) hattına erişim mesafesini 63 kilometreden 29 kilometreye indirerek 34 kilometre kısalttık." ifadelerini kullandı.

Kurşunlu Kavşağı'nın farklı seviyeli kavşak olarak düzenlenmesiyle trafik akışını daha güvenli ve kesintisiz hale getirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, sarp kayalıkların bulunduğu kesimlerde 66 bin metrekare çelik grid ağ uygulaması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu yolunun ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Projemizle zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 179 milyon lira olmak üzere yıllık 560 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 8 bin 800 ton azaltacağız. Korgun-Kurşunlu yoluyla Çankırı'mızın ulaşım altyapısını güçlendirirken üretime, ticarete ve bölgesel kalkınmaya destek olacağız."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin pizza devi Little Caesars satıldı!Türkiye'nin pizza devi Little Caesars satıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı

Anahtar Kelimeler:
yol Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı!

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı!

Oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete...

Oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.