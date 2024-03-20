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Yarın sefere başlıyor: Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nde bilet ücretleri belli oldu

20.03.2024 13:12
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nin, yarından itibaren hizmete başlayacağını duyurdu. Bilet fiyatları belli oldu.

Yarın sefere başlıyor: Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nde bilet ücretleri belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nin, yarından itibaren hizmete başlayacağını belirterek, "Her gün aralıksız 6 sefer yapacak olan trenlerimizle vatandaşlarımız Ankara-Elmadağ arasında konforlu yolculuk etme şansı bulacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektörlerin en başında gördükleri bu alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuklarını belirten Uraloğlu, "İnsanımız trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine alıştı. Bizler de vatandaşlarımızın konforu, vatandaşımızın güveni için Türkiye'nin dört bir yanını demir yolu ağlarıyla birleştirmeye, yeni tren seferleriyle vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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HER GÜN 6 SEFER DÜZENLENECEK

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce işletilen ve Ankara-Kayseri-Kars güzergahında yer alan Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nin yarın hizmete başlayacağını bildiren Uraloğlu, "Her gün aralıksız 6 sefer yapacak olan trenlerimizle vatandaşlarımız Ankara-Elmadağ arasında konforlu yolculuk etme şansı bulacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, demir yolu projeleriyle Türkiye'nin dört bir yanını raylı sistem ağlarıyla bağladıklarına işaret ederek, son 22 yılda demir yollarında ciddi yatırımlarla, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini ve ana yurdu demir ağlarla ördüklerini belirtti.

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"VATANDAŞLARIMIZ SEYAHATLERİNDE DEMİR YOLLARINI TERCİH EDİYOR"

Uraloğlu, mevcut tüm demir yolu hatlarının tamamen yenilendiğini, yüzde 60'tan fazlasının ise sinyalli hale getirildiğini kaydetti.

Demir yolları için 57 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken, Uraloğlu, 2002'de 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğunu 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye'yi, yarım asırlık hayali olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdıklarına ve Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarına işaret ederek, "Demir yollarına yaptığımız yatırımların sonuçlarını da aldık. Artık vatandaşlarımız seyahatlerinde demir yollarını tercih etmeye başladı. Vatandaşlarımızın isteğiyle son dönemde birçok hatta yeni sefer başlattık. Bunların en sonuncusu da Ankara-Elmadağ arası yeni seferlerimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

BİLET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nin 136 koltuk kapasiteli dizel setlerden oluşacağını bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tren, her gün Ankara'dan 06.10, 12.25 ve 17.40 saatlerinde, Elmadağ'dan Ankara'ya ise 07.20, 13.30 ve 18.55 saatlerinde hareket edecek. Hareket saatleri vatandaşların ihtiyacına göre belirlendi. Seyir süresi ise 40 ila 45 dakika olacak. Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni sadece Kayaş İstasyonu'nda bir dakikalık bekleme yapacak. Tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuk. Tam parkur ücretini 55 lira, diğer istasyonlar için ise 40 lira olarak belirledik."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Elmadağ tren ücret
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