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Yarısı Hazine’den yüzde 7,5 faizli kredi! Erdoğan duyurdu: 1 yıl ertelemeli, 60 ay vade...

07.03.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Yarısı Hazine’den yüzde 7,5 faizli kredi! Erdoğan duyurdu: 1 yıl ertelemeli, 60 ay vade...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde ticari faaliyetlerin ayağa kaldırılması için verilen destekleri duyurdu.

Deprem bölgesinde yıkılan ve kullanılamaz hale gelen iş yerleri için mobil çözümler üretildiğini söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarının, felakette hayatını kaybeden işletmecilerin ise tüm borçlarının silineceği bilgisini verdi.

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250 BİN LİRAYA KADAR VERİLİYOR

Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını belirten Erdoğan, "Daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık KGF destekli kredi paketine 100 milyar TL daha ilave ettik. Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz" açıklamasını yaptı.


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