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Yaş aralıkları 14 ile 18 arasında... Bir yılda tam 7 milyon ciro! Okullar ve devlet kurumlarına başta olmak üzere birçok işletmeye malzeme üretiyorlar

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.12.2024 12:14
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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem öğreniyor hem üretiyor. Birçok işletmeye malzeme üreten lise, geçen sene 5 milyon bu yıl ise 7 milyon lira ciro yaptı. Okul Müdürü Tarık Tuncay Türkmen, "Burası bir fabrika gibi." diyerek okulun öğrenciler bakımından çok talep gördüğünü dile getirdi.

Yaş aralıkları 14 ile 18 arasında... Bir yılda tam 7 milyon ciro! Okullar ve devlet kurumlarına başta olmak üzere birçok işletmeye malzeme üretiyorlar

Burası Elazığ'da bir meslek lisesi ancak üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. İleri teknoloji ile birçok alanda eğitim verilen lisede, mobilya ve iç tasarım ile metal teknolojisi alanında üretim yapıyor.

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Teorik eğitimlerini bu atölyelerde pratiğe dönüştüren öğrenciler, Elazığ başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyor. Başta okullar ve devlet kurumları olmak üzere birçok işletmeye malzeme üreten lise, geçen sene 5 milyon bu yıl ise 7 milyon lira ciroya ulaştı. Öğrenciler bir yandan eğitim alıp el becerilerini geliştirirken bir yandan da döner sermayeden aldıkları ücretle kendi ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

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"İÇERİSİNDEN DÖNER SERMAYEMİZDE VAR BURADA"

Çalışmalar hakkında bilgi veren okul müdürü Tarık Tuncay Türkmen, “Okulumuz 1945'ten bugüne kadar eğitim-öğretime devam ediyor. Okulumuzda mevcut altı tane alanımız var. İçerisinden döner sermayemizde var burada. Döner sermayede 2023 yılı için bizim ciromuz 5 milyondu. Bu sen hedefimiz 8 milyondu ama bu yıl 7 milyonu tutturduk. Bir dahaki yılda inşallah hedefimize daha fazlasıyla ulaşırız. Okulumuzda özellikle metal işleri alanında, mobilya ve iç tasarım alanında yoğun bir şekilde döner sermaye çalışmaları var. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yeni açtığı okulların ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Bunun dışında yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarımızdaki büro malzemelerini yapıyoruz. Bunun yanında kamu kurum ve kuruluşlarının da mobilya ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Genelde mobilya ve metal bölümü ortak olarak çalışmaktadır. Elektrik bölümümüzde yine aynı şekilde ocak ayına kadar bizim etkileşim tahtalarının bakımları vardı. Yine elektrik bölümünde okullarımızın kompanzasyon işlemlerini yapıyoruz, yıllık bakımlarını yapıyoruz. Kurulumlarını bizim okulumuz yapıyor” dedi.

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"OKULUMUZA ÖĞRENCİ TALEBİ ÇOK FAZLA"

Okulda öğrencilerin çalıştığını aktaran Türkmen, “Özellikle ders saatleri dışında hafta sonları ve akşamları öğrencilerimiz çalışıyor. Öğrencilerimiz hem eğitim-öğretim görüyor hem de burada belli bir kazanç sağlıyorlar. Buda aile bütçelerine büyük bir destek oluyor. Yaptığımız işlerin her işin işçiliğinin en az yüzde 30'unu öğrenciye vermek zorundayız. Buda öğrencilerimize iyi bir katkı sağlıyor. Bu çalışmalardan dolayı da okulumuza gerçekten öğrenci talebi fazla. Kayıt sırasında çok talep oluyor ve seçerek alıyoruz. Burası bir fabrika gibi. Daha önceki yıllara nazaran baktığımız zaman okulumuzdaki alet ve makineler piyasada yoktu. Ama malum biliyorsunuz ki teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor, buna ayak uydurmakta sıkıntı çekiyoruz. Ama buna rağmen bakanlığımızın desteği ile ve bizim okulumuzun yönetmeliğinin yapmış olduğu Avrupa birliği projeleriyle okulumuza makine desteği sağlamış durumdayız” diye konuştu.

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“MOBİLYA ÖĞRENCİSİYİM, BURADA SEVEREK ÇALIŞIYORUZ”

Öğrencilerden Fatih Biçer, “Burada mobilya işi yapıyoruz. Döner sermayede çalıştığımız için ailemize yardımcıda olabiliyoruz. Burada çalışıp, eğleniyoruz. Böyle liseleri ve bölümümü seviyorum. Bölümümü severek okuyorum. Mobilya öğrencisiyim, burada severek çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz bizlere değer veriyor. Burada yardımcı oluyorlar. Burada makinelerimiz var ve çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dolaplar yapıp gönderiyoruz. Burada işimi severek çalışıyorum. Parada kazanıyorum, döner sermayeden dolayı bize bir maaşta veriyorlar. Bu sebepten dolayı ailemize yardımcıda oluyoruz. Destekte bulunuyoruz. Bu bizim için daha iyi oluyor. Mesela okul harçlıklarımız çıkıyor” şeklinde konuştu.

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“GELEN PARAYLA DA AİLEMİZE DESTEK ÇIKIYORUZ”

Öğrencilerden Emirhan Yıldırım ise “Buradan döner sermayeden bir miktar para kazanıyoruz. Gelen parayla da ailemize destek çıkıyoruz. Mobilya bölümünü seviyorum. İleride mobilya mesleğini devam ettirmek ve bir dükkan açmayı düşünüyorum. Üniversite olarak ta iç mimarlık okumayı düşünüyorum. Bölümümüz gayet iyi ve güzel, gelecek olacak öğrencilere de tavsiye ediyorum” dedi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ciro Elazığ fabrika Meslek Lisesi üretim
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