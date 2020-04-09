Yaş beklemeden emekli olmak mümkün! Pek çok vatandaş bu haktan haberdar değil!

Ülkemizdeki engelli vatandaşlar, diğer çalışanlara kıyasla daha erken emekli olma hakkına sahiptir. Prim günü ödeme şartı daha az olan engelli bireyler, sosyal güvenlik mevzuatına göre yaşa bakılmaksızın emekli olabilir. Bireyin hangi konumda çalıştığı ve ilk çalışmaya başladığı tarihe göre engelli emeklilik koşullarında değişiklikler görülür. Türkiye'de yaşayan engelli bireylerin merak ettiği emeklilik konusunu sizler için araştırdık.

ENGELLİ EMEKLİ MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Çalışan, çalışma hayatında bir iş kazası sonucu meslek gücünün en az %60'ını kaybederse, birtakım koşulları yerine getirerek malulen emekli olur. Bu açıdan, malulen emeklilik ile engelli emeklilik şartlarında birtakım farklılıklar görülür. Engeli olan bireylerin haklarından yararlanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu'nda yer alır.

Bireyin engelli emeklilik hakkından yararlanabilmesi için çalışmaya başlamadan önce %60 oranında engelinin olması ve bunu destekleyen bir raporunun bulunması gerekir. 2020 yılı için merak edilen engelli emekli maaşı şartları, 1 Ekim 2008 tarihli şartlara göre belirlenir. Bu şartlarda yıldan yıla değişiklikler görülür. Engelli çalışanın emekliliğe ayrılabilmesi için öncelikle iki koşulu karşılaması gerekir: