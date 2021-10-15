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Yaş ve prim şartı düşebiliyor... Anneye erken emeklilik müjdesi

15.10.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik hesaplaması yapan pek çok kişi “Nasıl erken emekli olunur?” sorusunun yanıtını arıyor. Annelere güzel bir haber verelim, çocuk başına prim günlerinizi saydırıp 6 yıl erken emekli olabilirsiniz.

Yaş ve prim şartı düşebiliyor... Anneye erken emeklilik müjdesi

Emeklilik hesaplaması yapılırken pek çok etmene dikkat edilmektedir. Bu hesaplamalarda erken emeklilik ise kişiye göre farklılık göstermektedir. Nasıl ki erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyorsa, kadınlar da anne olmaları durumunda eksik günlerini doğum borçlanması yaparak erken emekli fırsatından yararlanabilir. Annelerin emeklilik hesaplamasında hem yaşı hem de prim şartı bu şekilde düşürülüyor. İşte detaylar…

ANNELERE 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Hem çalışıp hem de anne olan kadınların istihdamını desteklemek amacıyla devlet bir dizi önlem almakta, aynı zamanda teşvikler yapmaktadır. Bu teşviklerden biri de anne olan kadınlara tanınan erken emeklilik hakkıdır. Anneler çocuk başına eksik primlerini saydırarak erkenden emekli olma şansı yakalayabilir. 3 çocuk için 2160 gün yani tam 6 yıl kazanan annelerin hem emeklilik yaşı hem de prim şartı düşüyor.

STAJ SONRASI ANNE OLANLAR BORÇLANMA YAPABİLİYOR

Çalışanların staj döneminde geçirdikleri normal şartlarda emeklilikten sayılmıyor. Ancak, anneler staj sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor. Ayrıca stajın sayılmasıyla birlikte sigorta başlangıcı da geriye çekiliyor. Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcı geri çekilebiliyor. Böylece yaş ve prim şartı da düşmüş oluyor.

ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Konuyu bir örnek ile açıklamak daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. 20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan ve adına prim ödenen bir kadın çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te sigortalı olarak çalışmaya başlamış olsun. Bu kadın sigortalının emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır. Bu sigortalının 20 Mayıs 1992'de bir doğum yaptığı düşünülürse avantaj ortaya çıkacaktır. Yapacağı 720 gün (2 yıl) borçlanma ile işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilecek ve emeklilik şartları 20 yıl, 48 yaş ve 5525 gün olacaktır. Böylece 2 yıl erken emeklilik sağlanacaktır.

STAJYER İŞÇİ OLMASA DA SİGORTALI SAYILIYOR

Bu yıl için zorunlu stajda en az 768 lira ücret ödeniyor. Stajyer ücretlerine devlet de katkı sağlıyor. İş Kanunu'na göre stajyerler, işçi olmasa da sigortalı sayılıyor. Meslek lisesinde okurken, yükseköğrenim sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Bu primler okullar tarafından ödeniyor.

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emekli maaşı
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