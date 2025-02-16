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Yasa çıkacak diye fiyatları katlandı! Şimdi hepsi ellerinde kaldı... ÖTV teşviki için çalışma yok

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2025 07:28
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2024'te başlayan ve 2025'te devam eden 25 yaş üstü araçlar için ÖTV indirimi iddiaları piyasada hurda araçların fiyatlarını katladı. Hatta bazı fırsatçılar yasa söylentisiyle beraber bunu sektör haline getirdi. AK Parti kaynakları bu konuda talep olduğunu ancak henüz öyle bir çalışma olmadığını vurguladı. Talebin ise yasa çıkacak diye hurda araç alanlardan geldiği belirlendi.

Yasa çıkacak diye fiyatları katlandı! Şimdi hepsi ellerinde kaldı... ÖTV teşviki için çalışma yok

Bir süredir 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanacağına yönelik iddialar kamuoyu gündeminde yer alıyor. 25 yaş üstü araçlara olan talep bu sebeple artarken, aynı araçların fiyatları da bir anda katladı. Hatta ilan platformlarında ‘Hurda teşvikine uygun’ şeklinde ilanlar çıkmaya başladı. Ayrıca Teşvik Kanunu çıkacak diye hurda araçları satın almak isteyen fırsatçılar da ortaya çıktı.

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ARAÇLARI TOPLAYANLAR DEDİKODU ÇIKARIYOR

TBMM’de siyasi partilere hurda araçlara bir kereye mahsus ÖTV teşviki verilmesi yönünde yoğun talep geliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kaynakları ise şu anda böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirterek “Hurda araca teşvik çıkacak diye piyasada spekülasyon yapılıyor. Bu spekülasyonları çıkaranalar da son dönemde Teşvik Kanunu çıkacak diye piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Hurda araçlara teşvik verilmesi konusunda bize de çok sayıda talep geliyor. Ama şu anda da öyle bir şey yok. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor” dedi.

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TEKLİF MHP'DEN GELMİŞTİ

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde bu kanunda bir kanun teklifi vermişti. Teklifte, 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara bir defalığa mahsus olmak üzere ve Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla, alacakları yeni araçlar için ÖTV’den muaf tutulması öngörülüyor.

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YEDİEMİNLER DOLU

İstanbul’da borcu yüzünden icralık olan, trafikten menedilen, çalınıp yakalanan binlerce otomobil ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınmadığı için çürüyor. Eyüpsultan’da görüntülen ve âdeta devasa bir film platosunu andıran araç mezarlığında ise 2 binin üzerine araç ve 1.500’ün üzerinde motosiklet bulunuyor. Otopark içinde çürüyen arabaların yanı sıra son model spor otomobillere kadar çeşitli servet değerinde araçlar da dikkat çekti.

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ÖTV hurda ak parti ötv indirimi Hurda araç teşviki
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