FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yasa çıkmadan değer kazandılar! 100 bin liralık araç 400 bin oldu

Yasa çıkmadan değer kazandılar! 100 bin liralık araç 400 bin oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2025 19:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaş üstü araçlar için planlanan hurda teşviki düzenlemesi daha Meclis'ten geçmeden otomobil piyasasını hareketlendirdi. Henüz yasa çıkmadan bugüne hurda araçlar bir anda değer kazandı. Çalışacağı bile şüpheli hurdalara 400 bin lira istendi. İşte detaylar...

Yasa çıkmadan değer kazandılar! 100 bin liralık araç 400 bin oldu

Hurda teşviki yasasının gündeme gelmesi ile 25 yaş üstü araçlara talep arttı. 1 ay öncesine kadar yüzüne bakılmayan araçların fiyatı ikiye katladı. Birkaç ay öncesine kadar 50 bin TL’ye alıcı bulmakta zorlanan araçlar, şu an 150 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Vatandaşlar, teşvik düzenlemesi yürürlüğe girmeden hurda araçları toplu şekilde satın almaya başladı.

FİYATLAR 4 KATINA ÇIKTI!

İkinci el araç piyasasında hurda otomobil ilanları hızla artarken, ilan başlıklarında "hurda teşvikine uygun", "acil hurda teşvik bekliyor" gibi ifadeler dikkat çekiyor. Daha önce kimsenin yüzüne bakmadığı eski model araçlar, şimdi yüksek rakamlara alıcı buluyor. Yasanın çıkması durumunda hurda araç fiyatlarının daha da yükselebileceği konuşuluyor.

fdgfdfg

Meclis gündemindeki hurda teşviki düzenlemesi, otomobil sektöründe büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, yasa henüz çıkmadan hurda araçları yatırım aracı olarak görmeye başladı. Araç alım-satımı yapanlar, teşvikten faydalanmak için hızlı hareket ederek eski model otomobilleri toplamaya yöneldi. Özellikle galericiler, bireysel satıcılar ve ikinci el oto pazarlarında hurda araçlara yönelik yoğun bir talep gözlemleniyor.

ÖTV İNDİRİMİYLE SIFIR ARAÇ ALMA ŞANSINI YAKALAYACAKLAR!

Meclis’te kabul edilmesi beklenen düzenleme kapsamında, 2000 model ve daha eski araç sahipleri 300 bin TL ile 800 bin TL arasında değişen ÖTV indirimiyle sıfır araç alma şansı yakalayacak. Henüz detayları kesinleşmeyen teşvik, şimdiden otomotiv piyasasını hareketlendirmiş durumda. Eğer yasa yürürlüğe girerse, birçok kişi eski araçlarını hurdaya çıkararak büyük vergi avantajıyla sıfır araç satın alabilecek.

2000 MODEL VE DAHA ESKİ ARAÇLAR DEĞER KAZANDI!

Otomobil sektöründeki bu gelişmeler, hurda araçların değerini beklenmedik şekilde yükseltti. İkinci el ilan sitelerinde, daha önce kimsenin almak istemediği eski model araçların fiyatları 250 bin TL ve üzerine çıktı. Normal şartlarda hurda statüsüne girecek olan bu araçlar, teşvikten yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından hızla satın alınıyor.

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
Araç hurda teşvik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO duyurdu! Aralarında Türkiye de var, yeni savunma hamlesi

NATO duyurdu! Aralarında Türkiye de var, yeni savunma hamlesi

Yüksek yargıda 'Hakan Şükür' önlemi: Yeni yasa geliyor

Yüksek yargıda 'Hakan Şükür' önlemi: Yeni yasa geliyor

Hastane randevuları için yeni karar! Haftada 1 saat olacak

Hastane randevuları için yeni karar! Haftada 1 saat olacak

Krediyle ev almak için gereken aylık geliri açıkladı!

Krediyle ev almak için gereken aylık geliri açıkladı!

Merkez Bankası'nda istifa haberleri yankılandı!

Merkez Bankası'nda istifa haberleri yankılandı!

Müşteriler isyanda! Uzman uyardı: "Ödemek zorunda değilsiniz"

Müşteriler isyanda! Uzman uyardı: "Ödemek zorunda değilsiniz"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.