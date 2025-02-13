Yasa çıkmadan değer kazandılar! 100 bin liralık araç 400 bin oldu

Hurda teşviki yasasının gündeme gelmesi ile 25 yaş üstü araçlara talep arttı. 1 ay öncesine kadar yüzüne bakılmayan araçların fiyatı ikiye katladı. Birkaç ay öncesine kadar 50 bin TL’ye alıcı bulmakta zorlanan araçlar, şu an 150 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Vatandaşlar, teşvik düzenlemesi yürürlüğe girmeden hurda araçları toplu şekilde satın almaya başladı.

FİYATLAR 4 KATINA ÇIKTI!

İkinci el araç piyasasında hurda otomobil ilanları hızla artarken, ilan başlıklarında "hurda teşvikine uygun", "acil hurda teşvik bekliyor" gibi ifadeler dikkat çekiyor. Daha önce kimsenin yüzüne bakmadığı eski model araçlar, şimdi yüksek rakamlara alıcı buluyor. Yasanın çıkması durumunda hurda araç fiyatlarının daha da yükselebileceği konuşuluyor.

Meclis gündemindeki hurda teşviki düzenlemesi, otomobil sektöründe büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, yasa henüz çıkmadan hurda araçları yatırım aracı olarak görmeye başladı. Araç alım-satımı yapanlar, teşvikten faydalanmak için hızlı hareket ederek eski model otomobilleri toplamaya yöneldi. Özellikle galericiler, bireysel satıcılar ve ikinci el oto pazarlarında hurda araçlara yönelik yoğun bir talep gözlemleniyor.

ÖTV İNDİRİMİYLE SIFIR ARAÇ ALMA ŞANSINI YAKALAYACAKLAR!

Meclis’te kabul edilmesi beklenen düzenleme kapsamında, 2000 model ve daha eski araç sahipleri 300 bin TL ile 800 bin TL arasında değişen ÖTV indirimiyle sıfır araç alma şansı yakalayacak. Henüz detayları kesinleşmeyen teşvik, şimdiden otomotiv piyasasını hareketlendirmiş durumda. Eğer yasa yürürlüğe girerse, birçok kişi eski araçlarını hurdaya çıkararak büyük vergi avantajıyla sıfır araç satın alabilecek.

2000 MODEL VE DAHA ESKİ ARAÇLAR DEĞER KAZANDI!

Otomobil sektöründeki bu gelişmeler, hurda araçların değerini beklenmedik şekilde yükseltti. İkinci el ilan sitelerinde, daha önce kimsenin almak istemediği eski model araçların fiyatları 250 bin TL ve üzerine çıktı. Normal şartlarda hurda statüsüne girecek olan bu araçlar, teşvikten yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından hızla satın alınıyor.