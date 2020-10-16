FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yasak geliyor! İstenmeyen mesaj devri bitiyor

Yasak geliyor! İstenmeyen mesaj devri bitiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Tüketici onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan İleti yönetim sistemi 1 Aralık'ta uygulamaya girecek. İstenmeyen mesajlar son bulacak. Sisteme kaydını yaptırmayan firmalar ise hem listelerini kaybedecek hem de ceza alacak. İşte ayrıntılar...

Yasak geliyor! İstenmeyen mesaj devri bitiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurduğu, 1 Aralık’ta uygulamaya geçecek İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile müşterilere bayram ve yılbaşı kutlama mesajı gönderen, memnuniyet anketi yapan şirketler, vatandaştan izin almak zorunda olacak.

NTV'nin haberine göre, izin veren kişilerin numarası veya e-posta adresi sisteme girilecek. Kaydedilmeyen veriler kaybolacak.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile onay verilmeyen ticari mesajların gönderimi son bulacak.

İzinsiz e-posta ve SMS gönderimine dair Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetlerin sayısı 500 bini aştı. Bakanlık konu ile ilgili bir çalışma başlattı. Ticari elektronik iletilerin yönetimi ve kontrolünü sağlamak amacıyla İleti Yönetim Sistemi'ni (İYS) oluşturdu. Sistem ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyacak.

Tüketiciler izinsiz iletişim kuran firmalardan kurtulacak, sisteme girerek izinleri tekrar düzenleyebilecek.

ŞİRKETLER VERİLERİNİ KAYBEDEBİLİR

Firmaların verilerini kaybetmemek için sisteme kayıtlarını, 1 Aralık'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Related Digital CEO'su Sedat Kılıç NTV'ye verdiği röportajda, konuya ilişkin olarak "Şirketlerin data sayısına göre bir ayrımı var. 250 binin üzerinde datası olan şirketler direk entegre olabilecekken bu sistemi, altındaki firmaların bir entegratör firma kullanarak sisteme dahil olması bekleniyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Şeker hastası yakını için üretti! Şimdi dünyaya ihraç ediyorŞeker hastası yakını için üretti! Şimdi dünyaya ihraç ediyor
Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri!Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Mahkemeden araç sahiplerini ilgilendiren karar
Mahkemeden araç sahiplerini ilgilendiren karar
Bakan duyurdu! Yeni istihdam paketi geliyor
Bakan duyurdu! Yeni istihdam paketi geliyor
Bu cezaları kimse bilmiyor
Bu cezaları kimse bilmiyor
Altının gram fiyatında düşüş!
Altının gram fiyatında düşüş!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Kredi Sicil Affı Yasası çıkıyor mu?
Kredi Sicil Affı Yasası çıkıyor mu?
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hızlı İşe Dönüş Desteği nedir? Hızlı İşe Dönüş Desteği ne zaman, kimlere verilecek?
Hızlı İşe Dönüş Desteği nedir?
Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı
Bankalar kredi musluklarını açtı
Şeker hastası yakını için üretti! Şimdi dünyaya ihraç ediyor
Şeker hastası yakını için üretti! Şimdi dünyaya ihraç ediyor
Karadeniz’deki doğalgaz rezervinde yeni miktar heyecanla bekleniyor
Karadeniz’deki doğalgaz rezervinde yeni miktar heyecanla bekleniyor
THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı
THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Bakan Selçuk’tan önemli açıklama! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.