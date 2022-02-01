FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yasak kalktı! Kilogramı 60 liradan satılıyor

Yasak kalktı! Kilogramı 60 liradan satılıyor

01.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesinin ardından sabah denize açılan küçük tekne balıkçıları kıyıya bol karidesle döndü. Karides tezgahlarda kilogramı 60 liradan satılıyor.

Yasak kalktı! Kilogramı 60 liradan satılıyor

Karides, dil ve pisi balığı avcılığının ocak ayında yasaklanmasıyla balıkçılar, olumsuz havanın da etkisiyle zamanlarının büyük bölümünü limanda geçirerek teknelerinin bakımını yaptı ve zarar görmüş ağlarını onardı.

Balıkçılar, bugün yasağın sona ermesiyle sabah karides için denize açıldı.

20220201_2_51984542_73214635

Kıyıya bol karidesle dönen balıkçıların avladıkları, tezgahlarda yerini aldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların ağlarına takılan karideslerin yüzleri güldürdüğünü söyledi.

Küçük tekne balıkçılarının 15 Nisan'a kadar avlanmaya devam edeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Ağlarının ve teknelerinin bakımlarını tamamlayan balıkçılar sabah karides için denize açıldı. Çok şükür güzel avcılık oldu. Balıkçı arkadaşlarımız kıyıya boş dönmedi. İnşallah karides böyle devam ederse balıkçının yüzü gülecek. Hava şartları el verdiği sürece karides avcılığı devam edecek." diye konuştu.

20220201_2_51984542_73214641

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de bu sezonun durgun geçtiğini, küçük tekne balıkçılarının karides için mesai harcamaya başladığını kaydetti.

Karides tezgahlarda kilogramı 60 liradan satılıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorine zam geldiBenzin ve motorine zam geldi
Kralların suyunu üretmeyi başardı, litresi 350 TL! Büyük rağbet görüyor!Kralların suyunu üretmeyi başardı, litresi 350 TL! Büyük rağbet görüyor!
Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!
Anahtar Kelimeler:
karides Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

Kredi faizlerine indirim gelecek mi?

Kredi faizlerine indirim gelecek mi?

İndirimli satışlarla ilgili bakanlık harekete geçti! Zorunlu oldu…

İndirimli satışlarla ilgili bakanlık harekete geçti! Zorunlu oldu…

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken iddia! ‘Üç kat daha pahalı kullanacaklar…’

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken iddia! ‘Üç kat daha pahalı kullanacaklar…’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Endişelenmeyin" dediler ama...

"Endişelenmeyin" dediler ama...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.