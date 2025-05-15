Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Bakanlık fotoğraflarını paylaştı, riskleri duyurdu

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleri ile vatandaşları uyarırken ürünler hakkında alınan kararları da duyuruyor. Bakanlığın yayınladığı listede ürünler markaları ve fotoğraflarıyla birlikte verilirken ürünün taşıdığı riskler, güvensizlik nedeni ve alınan önlem detaylarıyla açıklanıyor. Listede son olarak iki ürün daha eklendi.

LİSTEDE İKİ YENİ ÜRÜN YER ALDI

Bu ürünlerden bir tanesi oda kokusu ürün grubuna ait olurken bir diğer ise ebeveynleri yakından ilgilendiriyor. O ürün, bebek giyim ürünü oldu.

O MARKAYA AİT ODA KOKUSU

Bakanlığın 15 Mayıs 2025 tarihli listesine eklenen ürünlerden bir tanesi Bella Maison marka Black Oud Oda Kokusu oldu.

Ürünün taşıdığı riskler olarak; "kimyasal, yanıklar, yaralanmalar" ifadeleri kullanılırken güvensizlik nedeni için "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır" denildi.

Ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

EBEVEYNLER DİKKAT! BEBEK GİYİM ÜRÜNÜ DE LİSTEDE

Bakanlığın listesindeki, özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiren ürün ise Luggi Baby marka 12-18 aylık mix dondurma desenli atlet body oldu.

Fotoğrafı da paylaşılan ürünün taşıdığı risk olarak; "Boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), yaralanmalar" ifadeleri kullanıldı.

Taşıdığı riskle ilgili "Dişi çıt çıt 69,52 Newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" denilirken önlem olarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.