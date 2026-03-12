Yasal zorunluluklara dikkat: 1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Ramazan Bayramı tatili dönemindeki otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını söyledi.

8 MİLYON KİŞİ YOLLARA ÇIKACAK

Yıldırım, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ve havaların ısınması dolayısıyla tatil süresinin 9 güne çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri de kullanma izni verilmesiyle, 14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti de satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz"

Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını, aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirerek, "Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var" dedi.

YASAL ZORUNLULUK

Tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağına işaret eden Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına dikkati çekerek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bu riskin azalacağını bildirdi.

Seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri takma konusunda özen göstermesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, bunun aynı zamanda yasal zorunluluk olduğunu kaydetti.

