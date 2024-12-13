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Yaşam koçu, meditasyon, terapi hizmeti veren herkes mercek altında! Bakan Şimşek düğmeye bastı: İzaha davet başladı

13.12.2024 10:37
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yaygınlaşan yaşam koçluğu, mentörlük, meditasyon, mindfulness (farkındalık) ve terapi gibi hizmetlerden gelir elde edenlere yönelik vergi denetimlerine hız verdi. Bakan Şimşek, "Bu denetimlerde kayıt dışı kazanç elde eden mükellefler izaha davet edilmeye başlandı" sözlerini kullandı.

Yaşam koçu, meditasyon, terapi hizmeti veren herkes mercek altında! Bakan Şimşek düğmeye bastı: İzaha davet başladı

Sosyal medyada yaşam koçluğu, mentörlük, meditasyon, mindfulness (farkındalık) ve terapi gibi hizmetlerden gelir elde edenlere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu gelirleri beyan dışında bırakanları birer birer tespit ediyor.
Son dönemde sosyal medya aracılığıyla hızla büyüyen ve yaygınlaşan danışmanlık hizmetleri de mercek altına alındı.

SOSYAL MEDYADAN PARA KAZANANLARA DENETİMLER SIKILAŞTI

İnternet üzerinden yürütülen bireysel danışmanlık, koçluk, eğitim, theta healing (bilinçaltı terapi tekniği), mentörlük, meditasyon, mindfulness, terapi, doula (doğum destekçisi) gibi faaliyetlerden gelir elde ettiği halde beyanda bulunmayan ya da eksik bildirenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Banka hesap hareketleri kontrol edilen mükelleflerin beyan ve bildirimlerinin karşılaştırılması sonucu, sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler ve banka hesap hareketleri ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk belirlendi.

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YENİ DÜZENLEME GETİRİLMİŞTİ

Bakanlıkça ilk aşamada 2022-2023 yıllarında bu alanda faaliyet gösterenlere yönelik denetim gerçekleştirilirken kayıt dışı bırakılan kazançlar ortaya çıkarılıyor. Sosyal medyada kazanç elde edenlerin defter tutma, belge düzenleme gibi vergisel yükümlülüklerini yerine getirmede yeterli uyumu göstermediğini belirleyen Bakanlık, bu kazançlara kolay vergilendirme yöntemi getirmişti.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara yönelik yasal düzenleme yapılmıştı.

Bu yılın başından itibaren de internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim ve ürün tanıtımı gibi hizmetlerden elde edilen kazançlar için kolay vergileme yöntemi geliştirilmişti.

Getirilen yönteme göre, bu mecralardan gelir elde edenlerin vergi dairesinden bir istisna belgesi alarak bankada hesap açması gerekiyor. Bu hesaplara yatırılan paralardan bankalarca yüzde 15 gelir vergisi tevkifatı yapılıyor ve yıl içinde bu faaliyetlerden elde edilen gelir 2024 yılı için 3 milyon lirayı aşmadığı sürece tevkifat, nihai vergi oluyor. Kazançlar 3 milyon lirayı aşıyorsa yıllık beyanname veriliyor.

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"UYUM GÖSTERENLER DAHA AZ CEZA ÖDEYECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergilendirilmemiş bir alan ve hizmet kolu bırakmama gayesiyle çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Bir yandan vergi bilincinin ve uyumunun artırılması için adımlar atarken diğer yandan kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin devam edeceğini belirten Şimşek, vergilemede adaleti ve etkinliği artırmanın temel ilke olduğunu bildirdi.

Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu denetimlerde kayıt dışı kazanç elde eden mükellefler izaha davet edilmeye başlandı. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. İzaha davet sürecinde uyum göstererek kayıt dışı kazancını beyan eden mükellefler daha az ceza ödeyecek, uyumsuz davranan mükellefler ise vergi incelemesine alınacak."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mehmet Şimşek vergi
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