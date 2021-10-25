Yaşı bekleyene kıdem tazminatı! İşte detaylar...

Emekli olmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunlar, yaş, prim ve yıl kriteridir. Elbette bu noktada sigorta kolu da son derece önemli. Pek çok kişi primini doldurduğu halde yaşı dolduramadığı için emekli olamıyor. Ancak bu kişiler, işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabiliyor. İşte yaşı bekleyenlerin kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar…

YAŞI BEKLEYENE KIDEM TAZMİNATI

Emeklilik için primlerini doldurduğu halde yaşı dolduramayan pek çok kişi bulunuyor. Bu kişilerin kıdem tazminatı alabilme hakkı var; ancak elbette bunun için de bazı şartlar bulunuyor. 15 yıl 3600 gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’nden “Kıdem tazminatı alabilir” yazısı ile işverenden kıdem tazminatı alabilir. Bu yazı olmaksızın kıdem tazminatı alınamıyor.

1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesi hala yürürlükte. Bu madde aslında kıdem tazminatının tüm detaylarını içeriyor. Düzenleme de ayrıca istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sıralanıyor.

İSTİFA EDEREK KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Emekliliğin dışında normal şartlarda kıdem tazminatı işçinin kendi kusuru dışında işveren tarafından işten ayrılması ile verilmektedir. Peki “işten kendi isteği ile ayrılan işçi tazminat alabilir mi?” sorusunun cevabı ise “evet alabilir”. Ancak elbette bu durumun bazı kıstasları bulunuyor. Onlar ise şöyle: Emeklilik için işten ayrılanlar, askerlik için ayrılanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, haklı fesih ile istifa edenler.

Bu maddelere bir de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm maddede şu ifadelerle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler."

Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak tazminat almayı gerektiriyor. Bu şekilde istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu şartları ise işe giriş tarihiniz belirliyor.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş dışındaki emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar ise 25 yıl 4500 gün veya 7.000 günü tamamlayarak tazminatı hak ediyorlar.

Yukarıda belirttiğimiz yıl ve prim şartını tamamlayanlar eğer son işyerlerinde 1 yıl ve daha fazla çalışıyorlarsa isterlerse istifa ederek tazminatlarını alabiliyor.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞILIRSA MAAŞ KESİLİR Mİ?

En çok merak edilen konuların başında emekli olduktan sonra çalışılması durumunda maaşın kesilip kesilmeyeceği merak ediliyor. Eğer kendi adınıza bağımsız çalışıyorsanız veya memur olup da emeklilik sonrası işe devam ediyorsanız maaşınız kesilmez.



