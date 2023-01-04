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Yaşlı aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlı aylığı kaç TL’ye yükseldi? İşte güncel maaşlar

04.01.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılık aylığı güncel miktarı 2023 asgari ücret, memur ve emekli zammının belli olmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara sağlanan yaşlılık aylığı miktarında da artış meydana geldi. Peki yaşlı aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlı aylığı kaç TL’ye yükseldi? İşte güncel maaşlar...

Yaşlı aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlı aylığı kaç TL’ye yükseldi? İşte güncel maaşlar

Merakla beklenen 2023 asgari ücret, emekli ve memur maaşı belli oldu. Asgari ücret geçtiğimiz ay 8.500 TL olarak açıklanmıştı. Emekli ve memur maaşlarına ise, TÜİK enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yüzde 25 zam yapıldığı duyuruldu. Tüm bunlarla beraber, yaşlılık aylığı da yeni yılda zamlı olarak hesaplara yatacak. Peki yaşlı aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlı aylığı kaç TL’ye yükseldi? İşte güncel maaşlar...

YAŞLI AYLIĞI NE KADAR?

1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı 2.610,20 TL'ye yükseldi.

Yaşlı aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlı aylığı kaç TL’ye yükseldi? İşte güncel maaşlar

YAŞLI AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yaşlılık aylığı almak için kişinin 65 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Başvurular, ikametgah adresinin kayıtlı olduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfından yapılıyor. Başvurular en geç bir ay içerisinde sonuçlanıyor.

YAŞLI AYLIĞI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

2) Muhtaçlık belgesi, (ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

3) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı gerekmektedir.


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maaş 65 yaş

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