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Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri arttırıldı! Memur maaş zammı sonrası sosyal desteklere zam! 5.158 TL’ye yükseldi…

08.07.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaş zammı ile belirlenen yaşlı aylığı ve engelli maaşı ödemeleri de arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile yeni ödeme rakamları tek tek açıklandı. Böylece yaşlı aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye yükseltildi. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı ise 2.392 TL’den 2.811 TL'ye çıkarıldı.

Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri arttırıldı! Memur maaş zammı sonrası sosyal desteklere zam! 5.158 TL’ye yükseldi…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirterek, bu kapsamda yaşlı aylığının 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini hatırlatan Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurguladı.

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Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını bildirdi.

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Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

İŞTE YENİ SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

“Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL’den 2.811 TL'ye yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL’den 4.050 TL’ye, orta silikozis aylığı 3.938TL’den 4.629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL’den 5.158 TL’ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

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