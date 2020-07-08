Yaşlıların birçoğu bunu bilmiyor! Devlet aylık 672 TL veriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir maaşı olmayan (emekli, dul veya yetim aylığı) veya bir işte sigortalı olarak çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılaması için maddi yardım verilir. Verilen bu yardım 65 yaş muhtaçlık aylığı olarak isimlendirilir. 65 yaşındaki vatandaşların herhangi bir işte çalışarak bir gelir etmesi iş gücü kaybı nedeniyle genellikle çok rastlanan bir durum değildir. Çalışmayan veya herhangi bir geliri olmayan 65 yaşındaki vatandaşların aynı şekilde çocuklarının da geliri olmasını gerekiyor.
65 Aylığının Şartları Nelerdir?
65 aylığından yararlanmak için devlet tarafından aylığın kapsamı ve şartları belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin bu aylıktan faydalanması söz konusu olmaz. 65 aylığı almamasına rağmen maddi zorluk yaşayan vatandaşların diğer sosyal haklara başvurması hatta almasının önü açık bırakılmıştır.
Kişinin SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) bünyesinde herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerekir.
65 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak aranılan şartlar arasında yer alır.
Düzenli bir gelirin olmaması da şarttır. (Nafaka, dul ve yetim aylığı, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar 65 yaş aylığı hakkından yararlanamazlar.)
Aylık gelirin tespitinin ardından asgari gelirin üçte birinden az (701 TL) muhtaçlık sınırın altında gelir olduğunu belirtilmesi lazımdır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş prim gününe dair kişinin adına herhangi bir ödemenin yapılmaması gerekir.
Maaş alınabilmesi için kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan muhtaçlık belgesi ile yapılan başvurularda kişilere öncelik verilir.
65 Aylığına Başvuru Nasıl Yapılır?
65 yaş aylığı başvurusu için kişinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklara iletmesi gerekiyor. Vatandaşlar kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurularını nüfus kayıt örneği ile tamamlayabilirler. Başvuru talebi kişinin vasisi tarafında yapılacak ise; yetkilendirilmiş mahkeme tarafından verilen vasi kararının başvuru sırasında yönlendirilmesi gerekir. Kaymakamlıktaki ilgili birim üzerinden doldurulan “Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu” mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilir ve gerekli incelemelerin yapılması sağlanır. İncelemelerin olumlu sonuçlanması halinde; kişilerin başvuru sırasında yönlendirdikleri cep numarasına sonuç kısa mesaj ile bildirilir.
65 Aylığı Nereden Alınır? 65 Aylığı Ne Kadardır?
2020 yılında asgari ücrete yapılan enflasyon oranındaki zammın ardından verilen sosyal yardımların miktarında da artış söz konusu olmaya başladı. 2019 yılına aylık 637 TL olarak verilen 65 yaş muhtaçlık maaşı, 2020 yılına gelindiğinde 35 TL artarak 672 TL olarak belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından 65 yaş muhtaçlık aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesinden alabilirler. İlk maaş ödemesinin ardından sonraki ödemeler ise PTT üzerinden yapılır. PTT şubesinde hesabı bulunmayan kişilerin adına otomatik olarak aylık hesabı oluşturulur ve yatırılan maaş doğruda bu hesap üzerinden çekilebilir. Kişilerin talep etmesi durumunda aynı şekilde Ziraat Bankası üzerinden de 65 yaş aylığı almasına imkan verilir.
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