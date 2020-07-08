FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yaşlıların birçoğu bunu bilmiyor! Devlet aylık 672 TL veriyor

Yaşlıların birçoğu bunu bilmiyor! Devlet aylık 672 TL veriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 09:34 | Son Güncelleme

Muhtaçlık durumunda olan ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar için devlet sosyal yardımı politikası uyguluyor. Aylık geliri 701 TL’den az olan 65 yaş ve üzerindeki bireyler için devlet temel ihtiyaçlarını karşılamaları adına maddi yardımda bulunur. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde herhangi bir geliri olmayan kişilere belirlenen şartlara uygun olmaları halinde 65 aylığı hakkından yararlanabilirler. Peki 65 aylığı nedir? Kimler 65 aylığı desteğinden yararlanabilirler?

Yaşlıların birçoğu bunu bilmiyor! Devlet aylık 672 TL veriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir maaşı olmayan (emekli, dul veya yetim aylığı) veya bir işte sigortalı olarak çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılaması için maddi yardım verilir. Verilen bu yardım 65 yaş muhtaçlık aylığı olarak isimlendirilir. 65 yaşındaki vatandaşların herhangi bir işte çalışarak bir gelir etmesi iş gücü kaybı nedeniyle genellikle çok rastlanan bir durum değildir. Çalışmayan veya herhangi bir geliri olmayan 65 yaşındaki vatandaşların aynı şekilde çocuklarının da geliri olmasını gerekiyor.

65 Aylığının Şartları Nelerdir?

65 aylığından yararlanmak için devlet tarafından aylığın kapsamı ve şartları belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin bu aylıktan faydalanması söz konusu olmaz. 65 aylığı almamasına rağmen maddi zorluk yaşayan vatandaşların diğer sosyal haklara başvurması hatta almasının önü açık bırakılmıştır.

Kişinin SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) bünyesinde herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerekir.

65 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak aranılan şartlar arasında yer alır.

Düzenli bir gelirin olmaması da şarttır. (Nafaka, dul ve yetim aylığı, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar 65 yaş aylığı hakkından yararlanamazlar.)

Aylık gelirin tespitinin ardından asgari gelirin üçte birinden az (701 TL) muhtaçlık sınırın altında gelir olduğunu belirtilmesi lazımdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş prim gününe dair kişinin adına herhangi bir ödemenin yapılmaması gerekir.

Maaş alınabilmesi için kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan muhtaçlık belgesi ile yapılan başvurularda kişilere öncelik verilir.

65 Aylığına Başvuru Nasıl Yapılır?

65 yaş aylığı başvurusu için kişinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklara iletmesi gerekiyor. Vatandaşlar kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurularını nüfus kayıt örneği ile tamamlayabilirler. Başvuru talebi kişinin vasisi tarafında yapılacak ise; yetkilendirilmiş mahkeme tarafından verilen vasi kararının başvuru sırasında yönlendirilmesi gerekir. Kaymakamlıktaki ilgili birim üzerinden doldurulan “Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu” mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilir ve gerekli incelemelerin yapılması sağlanır. İncelemelerin olumlu sonuçlanması halinde; kişilerin başvuru sırasında yönlendirdikleri cep numarasına sonuç kısa mesaj ile bildirilir.

65 Aylığı Nereden Alınır? 65 Aylığı Ne Kadardır?

2020 yılında asgari ücrete yapılan enflasyon oranındaki zammın ardından verilen sosyal yardımların miktarında da artış söz konusu olmaya başladı. 2019 yılına aylık 637 TL olarak verilen 65 yaş muhtaçlık maaşı, 2020 yılına gelindiğinde 35 TL artarak 672 TL olarak belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından 65 yaş muhtaçlık aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesinden alabilirler. İlk maaş ödemesinin ardından sonraki ödemeler ise PTT üzerinden yapılır. PTT şubesinde hesabı bulunmayan kişilerin adına otomatik olarak aylık hesabı oluşturulur ve yatırılan maaş doğruda bu hesap üzerinden çekilebilir. Kişilerin talep etmesi durumunda aynı şekilde Ziraat Bankası üzerinden de 65 yaş aylığı almasına imkan verilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği

Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği

Zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlara büyük müjde! Bu yöntemle 6 yıl erken emeklilik mümkün

Kadınlara büyük müjde! Bu yöntemle 6 yıl erken emeklilik mümkün

İhtiyaç sahiplerine 915 TL destek müjdesi! Aylığı almak için...

İhtiyaç sahiplerine 915 TL destek müjdesi! Aylığı almak için...

BDDK müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi

BDDK'dan bankalara 'kredi' çağrısı

Sahte pırlanta tuzağına dikkat! Gerçeği 7 bin TL, sahtesi 7,5 lira

Sahte pırlanta tuzağına dikkat! Gerçeği 7 bin TL, sahtesi 7,5 lira

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın rekor tazeledi!

Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu

Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.