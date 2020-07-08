Yaşlıların birçoğu bunu bilmiyor! Devlet aylık 672 TL veriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir maaşı olmayan (emekli, dul veya yetim aylığı) veya bir işte sigortalı olarak çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılaması için maddi yardım verilir. Verilen bu yardım 65 yaş muhtaçlık aylığı olarak isimlendirilir. 65 yaşındaki vatandaşların herhangi bir işte çalışarak bir gelir etmesi iş gücü kaybı nedeniyle genellikle çok rastlanan bir durum değildir. Çalışmayan veya herhangi bir geliri olmayan 65 yaşındaki vatandaşların aynı şekilde çocuklarının da geliri olmasını gerekiyor.

65 Aylığının Şartları Nelerdir?

65 aylığından yararlanmak için devlet tarafından aylığın kapsamı ve şartları belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin bu aylıktan faydalanması söz konusu olmaz. 65 aylığı almamasına rağmen maddi zorluk yaşayan vatandaşların diğer sosyal haklara başvurması hatta almasının önü açık bırakılmıştır.

Kişinin SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) bünyesinde herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerekir.