Yaşlılık aylığı, AGİ, işsizlik maaşı, evde bakım parası, kıdem tazminatı! Hepsinde artış olacak

Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli hükümetten gelecek zam haberini bekliyor. Zam oranları 2021 yılı enflasyon oranı baz alınarak gerçekleşecek. Bu zamlardan evde bakım parası alanlar, engelliler, dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanacak. Ayrıca artan maaşlar ile birlikte milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı tavan fiyatı da artacak.

YENİ YILDA PEK ÇOK ALANCA ZAM YAPILACAK

2022 yılına girmemiz az bir süre kalırken TÜİK’in açıklayacağı son 2 aylık veri ile maaşlara gelecek zamlar da netleşecek. Şu anda asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Yeni yılda asgari ücretin yanı sıra memur maaşları, emekli maaşları, kıdem tazminatı, engelli aylığı, yaşlılık aylığı maaşlarına da zam gelecek. Aynı zamanda Asgari Geçim İndirimi de artacak. Bu rakamlar medeni duruma ve çocuk sayına göre değişiyor.

YAŞLILIK AYLIĞINA ZAM

Asgari ücret ile birlikte 65 yaş aylığı alanlar, engelli maaşı alanlar ve evde bakım parası alanların maaşına da zam gelecek. GSS prim borçlarının devlet tarafından karşılanması için gelir testindeki sınır da artacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı tavan fiyatı memur maaş katsayısına bakılarak hesaplanıyor. Asgari ücret ile kıdem tazminatının tabanı, memur maaşı ile de tavanı belli olacak Bu sene 8 bin 284 TL olan kıdem tazminatı tavan fiyatı 11 bin 246 TL’ye çıkacak.

İŞSİZLİK MAAŞI EN YÜKSEK 3 BİN 692 TL OLACAK

Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşını da artıracak. İşten ayrılan ya da çıkarılan ve işsizlik maaşı alan vatandaşlar, 2022 yılında işsizlik maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar. Asgari ücret en az yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik maaşı 1420 liradan 1846 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı bu durumda 2 bin 840 liradan 3 bin 692 liraya çıkacak.



