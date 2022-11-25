Yaşlısı, genci, bekarı, evlisi... Milyonların gözü 2023 asgari ücret zammında! Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!

Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi herkes Ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kısa süre çinde toplanacak. Hükümetten asgari ücretle ilgili açıklamalar peş peşe gelirken bu kez de CHP'den flaş bir mesaj geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, asgari ücretten il olması beklenen ilçelere kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI: 'EN AZ 10 BİN TL OLMALI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamaları şu şekilde:

'Her asgari ücret yükseldiğinde satın alma gücü de aynı paralelde düşüyor. Ekonomiyi düzgün bir rotaya sokmadığınız sürece asgari ücreti ne kadar yükseltirseniz yükseltin bu çaba boş. Biz yine de 10 bin TL'nin üzerinde olmalıdır diyoruz. Asgari ücretli vatandaş farkında ücreti her arttığında satın alma gücü azalıyor. Herkes bunun farkında. Gidişat kötü, gidişatın düzeltilmesi lazım.'

SANDIK GÜVENLİĞİ MESAJI

Sandık güvenliğiyle ilgili en hazır parti biziz! Şu anda bunu net olarak iddia ediyorum, 'Güncel olarak sürekli eğitimler veriliyor, kontroller yapılıyor. Vekiller, MYK üyeleri süreci takip ediyor. Tüm bunların yanı sıra Sayın Genel Başkanımız kendisi demo yapıp bilgisayarından izliyor.

İL SAYISI ARTACAK MI? 'ORTAK AKILLA...'

Hangi il çalışmalarını bitirmiş hangi ilde ne kadar yeni üye var? Genel başkanımız zaman zaman bilgisayarını açarak illeri takip ediyor. Şu anda sandık güvenliği konusunda en hazır parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Süreci en iyi yönetecek parti de biziz.

'Şurayı il yapacağız, burayı il yapacağız' demekle olmuyor. Seçim öncesi bunlar olur. Karşılıklı ortak akılla olabilecek şeyler bunlar. Her zaman olduğu gibi seçim öncesi vatandaşa sunulmuş politik bir söylemden ibaret bir durum olduğunu düşünüyorum.'

