FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yaşlısı, genci, bekarı, evlisi... Milyonların gözü 2023 asgari ücret zammında! Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!

Yaşlısı, genci, bekarı, evlisi... Milyonların gözü 2023 asgari ücret zammında! Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!

25.11.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaşın gözü kulağı asgari ücret zammında! 2022'de hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmişti. 6.471 TL olan asgari ücrete ne kadar zam geleceği merak edilirken bazı sigorta uzmanları 7.500 TL rakamını telaffuz ederken bazı uzmanlar 9 bin TL'yi işaret etti. Asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yaşlısı, genci, bekarı, evlisi... Milyonların gözü 2023 asgari ücret zammında! Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!

Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi herkes Ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kısa süre çinde toplanacak. Hükümetten asgari ücretle ilgili açıklamalar peş peşe gelirken bu kez de CHP'den flaş bir mesaj geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, asgari ücretten il olması beklenen ilçelere kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI: 'EN AZ 10 BİN TL OLMALI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamaları şu şekilde:

gfdg

'Her asgari ücret yükseldiğinde satın alma gücü de aynı paralelde düşüyor. Ekonomiyi düzgün bir rotaya sokmadığınız sürece asgari ücreti ne kadar yükseltirseniz yükseltin bu çaba boş. Biz yine de 10 bin TL'nin üzerinde olmalıdır diyoruz. Asgari ücretli vatandaş farkında ücreti her arttığında satın alma gücü azalıyor. Herkes bunun farkında. Gidişat kötü, gidişatın düzeltilmesi lazım.'

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı! Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

SANDIK GÜVENLİĞİ MESAJI

Sandık güvenliğiyle ilgili en hazır parti biziz! Şu anda bunu net olarak iddia ediyorum, 'Güncel olarak sürekli eğitimler veriliyor, kontroller yapılıyor. Vekiller, MYK üyeleri süreci takip ediyor. Tüm bunların yanı sıra Sayın Genel Başkanımız kendisi demo yapıp bilgisayarından izliyor.

kjlşl

İL SAYISI ARTACAK MI? 'ORTAK AKILLA...'

Hangi il çalışmalarını bitirmiş hangi ilde ne kadar yeni üye var? Genel başkanımız zaman zaman bilgisayarını açarak illeri takip ediyor. Şu anda sandık güvenliği konusunda en hazır parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Süreci en iyi yönetecek parti de biziz.

gfhfgh

'Şurayı il yapacağız, burayı il yapacağız' demekle olmuyor. Seçim öncesi bunlar olur. Karşılıklı ortak akılla olabilecek şeyler bunlar. Her zaman olduğu gibi seçim öncesi vatandaşa sunulmuş politik bir söylemden ibaret bir durum olduğunu düşünüyorum.'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale Köprüsü'nün üstünde gören bir daha bakıyor!Çanakkale Köprüsü'nün üstünde gören bir daha bakıyor!
Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandıAsgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı
ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret son dakika

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...

F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Kuryelerin bahşiş intikamı

Kuryelerin bahşiş intikamı

Son dakika! KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor

Son dakika! KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

EYT için Bakan Bilgin tek tek açıkladı: Kıdem tazminatı, doğum ve askerlik borçlanması…

EYT için Bakan Bilgin tek tek açıkladı: Kıdem tazminatı, doğum ve askerlik borçlanması…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.