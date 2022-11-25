Son dakika... Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı! Şirketler yüzde 50 zamma yeşil ışık yaktı: 8.250 TL neredeyse kesinleşti…

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ikinci haftası başında ilk toplantısını yapacak. Asgari ücret 2023 zammının -belirleneceği 3 toplantı sonrası yeni rakam milyonlar için duyurulacak. Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken ‘enflasyon’ oranlarının altında olmayacağı yapılan açıklamalar sonrası neredeyse kesinleşti. Ancak beklentiler de Çalışma Bakanlığı’nın gündeminde. Bu kapsamda Bakanlık, 81 ilde vatandaşın nabzını yoklayan asgari ücret beklenti anketi yapacağını duyurmuştu. Bakanlık toplantı masasına 81 ilde yapılan bu çalışmanın sonuçları ile oturacak.

“İŞLETMELERİN ÖDEYEBİLECEĞİ BİR ÜCRET ARAYIŞINDAYIZ”

Asgari ücret için yapılacak zammın hayali değil gerçekçi bir rakam olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Dile getirilen birçok rakam var. İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil gerçekçi bir rakam olacak. Çalışan maaşları yüzünden işletme kapısına kilit vuracak bir rakam olmayacak. Zam oranı çalışan ve işverenlerle yapılacak anketlerle belirlenecek” demişti.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM YOLDA

Ancak komisyon toplantısı öncesi kulislerde konuşulanlara göre, komisyon öncesinde de taraflar arasında diyalog yaşanıyor. Asgari ücret taraflarının ara ara görüştüğü, çeşitli istişareler yaptığı belirtiliyor. Peki asgari ücrete yüzde 50 zam gelir mi? Dev şirketler bu zam oranına yeşil ışık yaktı ve asgari ücrete yüzde 50 zam görüldü.

Sene sonu enflasyon beklentisinin yüzde 70-75 arasında olabileceği tahmin ediliyor. Asgari ücretli en az bu oranda bir artı beklese de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ayakları yere basan bir oran olacak’ demişti. Enflasyona göre zam oranı ise şimdilik rafa kalktı.

İŞVERENE 4 BİN LİRA MALİYET ARTIŞI

Asgari ücret şu an net olarak 5.500 TL. Yüzde 50 zam gelmesi halinde bu rakam 8.250 TL olacak. İşverenlerin de bu orana sıcak baktığı öğrenildi. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması ile işverenin maliyeti de yaklaşık 4 bin TL olacak. Yüzde 5 SGK prim desteği ile birlikte bir işçinin toplam maliyeti yüzde 50 zam sonrası 12 bin TL’yi buluyor.



