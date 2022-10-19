Yaşlısı, genci EYT hayali kuruyor ama... Bir sene bekleyip 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

Asgari ücret zammı için farklı bilgiler gelmeye devam ediyor. Kimi 7.500 TL, kimileri ise minimum 9 bin TL zam olacağını belirtiyor. EYT'yi bekleyen vatandaşlar için farklı bir hesap yapıldı. Bilindiği gibi kıdem tazminatında memurlar için tavan ücreti 15.371 TL. Memur zammıyla birlikte bu tutar artacak. Böylelikle tazminat da yükselecek. İşte dikkat çeken hesabın ayrıntıları...

EYT HAYALİ KURANLAR DİKKAT! BİR SENE DAHA BEKLEYEBİLİRSİNİZ...

EYT düzenlemesiyle yüz binlerce kişi emeklilik hakkı elde edecek. Emekli olanlar ne kadar kıdem tazminatı olacak? Çalışanlar için kritik tarih 3 Ocak! AYBÜ Sosyal Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Tarkan Zengin, Kanal D Ana Haber'de EYT ile ilgili 'tazminat' konusunu değerlendirdi.

ÇALIŞANLAR İÇİN KRİTİK TARİH 3 OCAK

Bugün 15.371 TL olan kıdem tazminatı tavan ücreti, Ocak 2023'ten sonra zamlanacak. Yeni tavan ücretinin 18.445 TL seviyelerine çıkması bekleniyor. Tavandan emekli olan bir kamu işçisinin 30 yıl hizmeti olduğunu düşünürsek 461.000 TL kıdem tazminatı alması gerekiyor.

MEMURUN TAZMİNATI 92 BİN TL ARTABİLİR

30 yıl hizmet eden bir kamu işçisinin emeklilik kıdem tazminatı tutarı eğer 15.371 TL'den 18.445 TL'ye çıkarsa o işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı da 461.000 TL'den 553.000 TL'ye yükselecek. Bu da 92 bin TL'lik bir fark demek oluyor...

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI EYT'DE İYİ HESAP YAPMALI

Konunun uzmanı olan Zengin, Ocak 2023'ten sonra tavan ve taban tutarlarını beklemenin daha avantajlı olacağını ifade etti. Özel sektör çalışanı hem çalışıp hem de emekli maaşı almaya devam edebilir. Özel sektörde çalışan EYT'lilerin bu nedenle hesaplamalarını dikkatli yapmaları gerekiyor.

