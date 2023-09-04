FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Yatırım aracı olmaktan çıktı' İkinci el araba fiyatları yüzde 10 düştü 'Önümüzdeki aylarda tekrardan...'

'Yatırım aracı olmaktan çıktı' İkinci el araba fiyatları yüzde 10 düştü 'Önümüzdeki aylarda tekrardan...'

04.09.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araba fiyatları düştü mü? Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar araba fiyatlarını araştırırken otomobil piyasasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 2. el otomobil piyasasında sektör dışı alım satımların azalmasıyla araç fiyatları yüzde 10 düştü. Uzmanlar, ikinci el ve sıfır araçların artık yatırım aracı olmaktan çıktığını belirtti. Fiyatlara etki eden sektör dışında alım satımın fazla olmasıyla ilgili; alınan önleyici tedbirlerin etkili olduğunu ve talebin düştüğünü aktardı.

'Yatırım aracı olmaktan çıktı' İkinci el araba fiyatları yüzde 10 düştü 'Önümüzdeki aylarda tekrardan...'

İkinci el araç fiyatlarında son durum! İkinci el otomobil piyasasında yaşanan sektör dışı alım satımlarla ikinci el otomobil fiyatları yüksek seviyelere çıkmıştı. Bakanlıkların aldığı tedbirlerle bu yükselişin önüne geçildi. Sektör dışı alım satımların azalmasıyla ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yüzde 10 geriledi. Yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle fiyatların daha da geri gideceği belirtiliyor. Artık ikinci el ve sıfır otomobillerin yatırım aracı olmaktan çıktığı söyleniyor. Şu anda durağan bir dönem yaşayan otomobil sektörünün önümüzdeki dönemde hareketleneceği ön görülüyor.

a2

"SEKTÖR DIŞI SATIMLAR AZALDI, FİYATLAR YÜZDE 10 GERİLEDİ"

Sektör dışında al sat durumunun yavaşladığını ve fiyatların yüzde 10 gerilediğini belirten Yavuz Çiftçi, “İkinci el otomobillerle ilgili son gelişmeler var. Alınan tedbirler ile beraber ikinci el ve sıfır araçlar artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Özellikle sektör dışında bu araçlara yoğun bir talep vardı. İnsanlar araba alıp daha yükseğe satmak için bekliyordu. Bu nedenle sektör dışında alım satım çok fazlaydı bu da fiyatları etkiliyordu. Önleyici tedbirler ile beraber bu talep düştü. Artık müşteriler ikinci el veya sıfır olan istediği bir aracı bulabilecek. Sektörümüzde genelde bu aylarda bir durgunluk zaten oluyordu. Şu anda da bu durgunluğu yaşıyoruz. Otomotiv piyasası böyledir bazı dönemler durgun olur bazı dönemler çok hareketli olur ama önümüzdeki aylarda tekrardan hareketleneceğini düşünüyorum. Şu anda ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10 gerileme söz konusu. Yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle fiyatların da geri gittiğine tanıklık ettik” dedi.

a1

"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DA İLERLEYEN DÖNEMLERDE GARAJLARIMIZDA OLACAK"

Elektrikli araçların da ikinci el piyasasına zamanla düşeceğini belirten Çiftçi, “Sektörde beklentilerimizden bir tanesi de elektrikli araçlar. Fakat şu anda ikinci elde bulunabilecek bir düzeyde değil. Araçlar yeni olduğundan tabii ki satan da yok. Fakat ilerleyen dönemlerde kullanım arttıkça illaki ikinci ele de bu araçlar düşecek. Biz de şimdiden kendimizi buna adapte etmeye hazırlanıyoruz. 2025 yılında çoğu otomobil firması içten yanmalı araçlar yerine elektrikli araçlara geçecek. Tabii ki yerli elektrikli aracımız Togg’u da garajımızda görmek isteriz. Sıfır araçlardaki gibi ikinci el otomobil piyasasında da elektrikli araçlara talep olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu tercih meselesi ama elektrikli araçlar hem parça olarak hem donanım olarak çok fazla ustalık işi gerektirecek bir arızası olmaz. Bu araçlar genelde ekonomik, yaygınlaştıkça çok fazla tercih edilecekler” ifadelerini kullandı. (İHA)

a3

Togg en çok satılan model Egea’yı solladı Togg en çok satılan model Egea’yı solladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur zammı için yüzde 12,68’lik enflasyon farkı!Memur zammı için yüzde 12,68’lik enflasyon farkı!
Toplu sözleşme zammı için sıra metal işçilerinde! Toplu sözleşme zammı için sıra metal işçilerinde!
GİB'den vergiler için yeni uygulama!GİB'den vergiler için yeni uygulama!
Anahtar Kelimeler:
araba fiyatları araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ikinci el araç ikinci el otomobil ikinci el otomobil fiyatları otomobil fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.