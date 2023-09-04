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Sıfır otomobilde Ağustos rekoru! O modellerde sürpriz atak: Togg en çok satılan model Egea’yı solladı

04.09.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-ağustos döneminde 755 bin 282 adede yükseldi. Verilere göre yılın 8 ayında en çok Fiat otomobiller satılırken, Togg'un satış adedi 3 bin 400'e ulaştı. Her ay listenin en üst sırasında görmeye alışık olduğumuz Fiat Egea ise listede 8’inci sırada yer aldı.

Sıfır otomobilde Ağustos rekoru! O modellerde sürpriz atak: Togg en çok satılan model Egea’yı solladı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın 8 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 64,7 artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti.
Ocak-Ağustos dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-ağustos döneminde 755 bin 282 adede yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) yapılan açıklamada, söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 64,3 artışla 582 bin 419, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66,4 yükselişle 172 bin 863 adet olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL TRAFİK (4)

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,9 artarak 86 bin 454 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 87,7 artarak 66 bin 131 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55,1 yükselerek 20 bin 323 adede ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,8, otomobil pazarı yüzde 50,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 44,6 artış gösterdi.

C SEGMENTİ VE SUV OTOMOBİLLER ÖNE ÇIKTI

Ocak-Ağustos 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 316 bin 521 adetle yüzde 54,3, B segmenti otomobiller 196 bin 114 adetle yüzde 33,7 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirilme yapıldığında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,3 payla SUV otomobiller olurken, onu yüzde 27,3 payla sedan, yüzde 21,1 ile hatchback otomobiller takip etti.

TOGG (105)

FİAT İLK SIRADA, TOGG’DA 3.400’LÜK SATIŞ RAKAMI

Rapora göre, yılın ilk 8 ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda ilk sırayı 126 bin 650 adetle Fiat aldı. Onu sırasıyla 77 bin 48 ile Renault, 70 bin 763 ile Ford, 57 bin 924 ile Volkswagen, 54 bin 42 ile Peugeot izledi.

Fiat, otomobil satışlarında da birinciliği kaptırmadı. Söz konusu dönemde Fiat 85 bin 334, Renault 65 bin 865, Volkswagen 47 bin 7, Opel 42 bin 241, Peugeot ise 40 bin 738 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

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ODMD'nin verilerine göre Ağustos ayı itibarıyla bu yıl satılan Togg sayısı 3 bin 400'e ulaştı.

Ağustos’ta en çok satılan otomobiller arasında Megane ve Clio ilk iki sırada yer alırken, Chery Tiggo 8 ve Omada 5 üç ve dördüncü sırayı paylaştı. Togg T10X ise 5. sırada yer alıyor. 8 ayın lideri Egea ise hiç alışık olunmayan bir sırada, listenin altıncısı olarak karşımıza çıktı.

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