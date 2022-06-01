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Yatırım araçları nelerdir? Risksiz yatırım araçları hangileri?

01.06.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hisse senedi, gayrimenkul, altın ve döviz gibi varlıklara yatırım aracı denir. Yatırım araçları, gelecekte kar elde etmeye veya zararı önlemeye yönelik kullanılırlar. Belirli oranda birikimi olan kişiler bu birikimleri değerlendirmek için yatırım araçlarına yönelirler. Yatırım araçları, uzun veya kısa vadede gelir elde etmeye yararlar. Temel yatırım araçları hangileri? Risksiz yatırım araçları nelerdir?

Yatırım araçları nelerdir? Risksiz yatırım araçları hangileri?

İçindekiler

  • Yatırım araçları nelerdir?
  • Risksiz, temel yatırım araçları hangileridir?
  • Geleceğin yatırım araçları nelerdir?

Yatırım araçları, yatırım yapılan varlığın değerlenmesini sağlarlar. Tasarruf yapan kişiler, bu birikimlerini gelire dönüştürmek için yatırım araçlarına başvururlar. Bu yatırım araçlarına bankalar aracılığıyla veya borsalar ile erişmek mümkündür. Yatırım araçları değişken risk ve getiri oranlarına sahiptir. Temel yatırım araçları nelerdir?

Yatırım araçları nelerdir?

Yatırım araçları, eldeki parayı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek, var olan aracın gelecekte değerlenmesini sağlamak amacıyla kullanılan araçlardır. Hisse senetleri, gayrimenkuller, kripto paralar gibi farklı yatırım araçları vardır. Bu araçlar kendine göre riskler barındırırlar. Yatırım yapmak isteyen kişi bu riskleri değerlendirerek kendine en uygun yatırım aracını seçer.

Yatırım araçlarının bazıları çok fazla risk oranı içerirken buna paralel olarak da kar olasılığı barındırır. Bazı yatırım araçları ise çok yavaş değerlenmesine rağmen daha az risk oranına sahiptir. Risk ve getiri olasılıklarına göre, ayrıca yatırımcının özelliklerine göre bir yatırım aracı seçilir. En iyi yatırım aracı, kişinin göze alabileceği risk oranına göre tercih ettiği ve kar elde etme olasılığı en fazla olan yatırım aracıdır.

Risksiz, temel yatırım araçları hangileridir?

Elindeki birikimi tehlikeye atmak istemeyenler, en risksiz yatırım araçlarını tercih etmektedir. Aslında her yatırım düşük oranda bile olsa risk içerir. Risk oranı az olan yatırımların getirisi de düşük olur.

Düşük riske sahip yatırım araçları:

  • Altın
  • Döviz
  • Mevduat

Altın: En çok yatırım yapılan varlık altındır. Altın yatırımı, fiziksel olarak altın alımı ile yapılabileceği gibi günümüzde bankalarda altın hesabı açarak da yapılabilir. Altın, uzun vadede getirisi olan, güvenilir bir yatırım aracıdır.

Döviz: Yerli para dışındaki para birimlerine yatırım yapmak da nispeten güvenilir bir yatırım çeşididir. Döviz yatırımı, ülke politikaları doğru okunduğunda garantisi olan, az riskli bir yatırımdır. Ancak öngörülemeyen değer kayıpları da yaşanmaktadır.

Mevduat: Bankalarda mevduat hesapları açtırarak tasarruf etmek en risksiz yatırımlardan biridir. Mevduat hesapları, enflasyon çok yüksek olmadığı müddetçe gelir getirirler. Mevduat hesaplarında önemli olan faiz oranıdır.

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Son yıllarda en çok kazandıran yatırım araçları hangileridir?

Yatırım, geleceğe yönelik yapılan bir kazanç hamlesidir. Ancak geçmişte hangi yatırım araçlarının kazandırdığını bilmek, gelecekte kazandıracak yatırım araçlarına ışık tutar. Bu nedenle son 10 yılda ve 1 yılda en çok kazandıran yatırım aracını bilmek önemlidir.

Türkiye’de son 10 yılda en çok kazandıran yatırım aracı altındır. Altın, uzun vadede yatırım yapıldığında büyük getirileri olan bir yatırım aracıdır. Son 10 yıl içerisinde en çok kazandıran diğer yatırım araçları ise dolar, Euro ve hisse senetleri olmuştur.

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Geleceğin yatırım araçları nelerdir?

Geleceğin en çok kazandıracak yatırım araçlarının hisse senetleri, dijital paralar, itibari paralar ve yatırım fonları olması bekleniyor. Gelecekte değer kazanacak alanlar geri dönüşüm, Metaverse, alternatif enerji ve sağlık sektörleri olarak görülmektedir. Ayrıca altın ve döviz de geleceğin yatırım araçları olarak yerlerini korumaktadır.


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