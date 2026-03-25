Yatırım Dünyasına Yeni Girenlerin Sık Yaptığı 11 Büyük Hata

Yatırım dünyası dışarıdan bakıldığında oldukça cazip görünse de bu dünyaya ilk defa adım atanlar için oldukça risklidir. Çünkü deneyimsizlik nedeniyle benzer hatalar çok sık görülmektedir. Bu hataların bedeli de büyük sonuçlar olmasın diye yatırım dünyasına yeni girenlerin en sık yaptığı 11 büyük hatadan bahsettik!

1. Araştırma yapmadan yatırım yapmayın!

Yatırım dünyasında en sık yapılan hatalardan ilki, sosyal medyadan veya çevreden duyulan bir bilgi ile hızlıca yatırım yapmaktır. Fakat doğru olan bir varlığa yatırım yapmadan önce sektörün ve piyasanın iyi araştırılmasıdır. Temel ve teknik bilgi hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursanız, risk oranı da azalır.

2. Tüm paranızı tek bir yatırıma harcamayın!

Tüm sermayenizi eğer tek bir hisseye veya yatırım aracına yatırırsanız bu durum riskin aşırı artmasına neden olur. Mutlaka yatırım yaparken portföy çeşitlendirmesi yapın. Bu risk yönetiminin en önemli kurallarından biridir.

3. Kısa sürede büyük kazanç elde etmek oldukça zordur.

Yatırım yapmaya yeni başlayan kişiler genellikle kısa sürede hızlı zengin olma beklentisi içine girerler. Ancak finans piyasalarının sabır gerektirdiğini bilmelisiniz. Gerçekçi bir beklentide olursanız yatırım kararlarını da daha sağlıklı şekilde verebilirsiniz.

4. Yatırım kararlarını mantık çerçevesinde almalısınız.

Yatırım dünyasında kazanç elde etmek için kesinlikle duyguları işin içine katmamalısınız. Mesela fiyatlar düşerken panik yapıp satış yapmak daha çok zarara yol açabilir. Başarılı yatırımcılar genellikle planlı ve disiplinli hareket edenlerdir.

5. Risk yönetimini ihmal etmemelisiniz.

Yeni yatırımcılar genellikle kazanç ihtimaline daha çok odaklanır ve risk faktörünü göz ardı ederler. Oysa şunu bilmek gerekir ki, her yatırımın belli bir riski vardır. Risk kontrolü yapılmadığında küçük kayıplar zamanla büyük kayıplara dönüşebilir.

6. Piyasa trendlerini takip edin.

Bir yatırım aracının fiyatını belirleyen sadece şirket performansı değil, aynı zamanda piyasa trendleridir. Yani bir yatırım aracının getirisi yüksek olsa da, bazen yükselen veya düşen piyasalarda farklı stratejiler yapmak gerekir. Trendleri analiz ederek doğru zamanda yatırım yapmalısınız.

7. Borç para ile yatırım yapmayın!

Bazı yatırımcılar daha büyük kazanç elde etmek için kredi veya borç kullanarak yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Bu yaklaşım kesinlikle yapılmamalı çünkü ciddi finansal riskler yaratır. Genellikle yatırım yaparken risk alınması tolere edilebilecek tutarların kullanılması önerilmektedir.

8. Sürekli al-sat yapmak!

Yeni yatırımcılar piyasayı sürekli takip edip çok sık işlem yapma eğiliminde olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, çok sık yapılan işlemler komisyon maliyetlerini artırır ve hatalı karaların sayısını yükseltir. Uzun vadeli işlemler çoğu zaman daha istikrarlı sonuçlar verir.

9. Sadece popüler yatırımlara yönelmek!

Trend olan yatırım araçları kısa sürede büyük ilgi görebilir. Ancak bir yatırımın popüler olması her zaman sağlam bir yatırım olduğu anlamına gelmez. Her yatırımın kendi analizine ihtiyacı vardır ve mantıklı bir gerekçeye dayanması gerekir.

10. Acil durum fonu oluşturmadan yatırım yapmak!

Yatırıma başlamadan önce finansal güvenlik oluşturmak önemlidir. Çünkü beklenmedik harcamalar finansal harcamalarınızın beklediğiniz gibi gitmemesine neden olabilir. Bu da yatırımcıların zor durumda kalmasına sebep olur. Bu yüzden her zaman kenarda bir acil durum fonunuz mutlaka bulunsun.

11. Sabırsız davranıp erken çıkmak!

Piyasalar zaman zaman dalgalanabilir ve kısa vadede değer kayıpları görülebilir. Yeni yatırımcılar bu dönemlerde sabırsız davranıp yatırımlarını erken satabiliyor. Ancak yatırım araçları genelde uzun vadede değer kazanma potansiyeline sahiptir. Bu yüzden sabırlı olmak yatırım başarısında önemli bir rol oynar.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

