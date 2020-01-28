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Yatırım fonu istatistikleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,04 280 156 123 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,04 73 64 9 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,36 16 2 14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,27 59 5 54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,08 70 25 44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,07 29 27 2 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,76 11 11 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,02 22 22 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
fonlar, piyasalar,

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