Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi nedir? Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi şartları nelerdir?

Acil nakit ihtiyacı duyan kişiler, ödeme yapmaları gerektiği anlarda eğer banka hesaplarının türü vadesizse nakit ihtiyaçlarını avans hesap üzerinden giderebilmektedir. Kredili mevduat hesabı olarak da bilinen bu hesap türü tüm bankalarda bulunmakta ve banka kullanıcılarına büyük rahatlık sağlamaktadır. Bu hesap türünün hangi oranlarda kullanılacağı mevcut hesap üzerinden yapılan hesaplamalar ile belirlenir.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi nedir?

Bireysel ve kurumsal kullanıcıların avans kredisi alma hakları bulunmaktadır. Yatırımcı olan kişilerin uygun şartlarda uzun vadeli yatırım kredilerine ulaşabilmesi ve fiyat istikrarına katkı sağlaması gibi hedefler ile yatırım taahhütlü avans kredisi uygulaması yapılmaktadır. Yatırım taahhütlü avans kredisi, nitelikli olan yatırımlara destek verebilmek amacı ile meydana getirilen ve geliştirilen bir program olma özelliğine sahiptir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu programı yeniden yapılandırmıştır. Yeni yapılandırmaya göre Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi faiz oranları düzenlenmiştir ve buna göre yeni program için yıllık 100 milyar civarı bir limit ayrılmıştır. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulama talimatını verme hakkı bazı koşulları yerine getirmiş olan kişilere tanınmaktadır.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi şartları nelerdir?

Yatırım taahhütlü avans kredisi başvuru işlemi ile verilen bir kredi türüdür. Başvurular önceden belirlenen ve açıklanan tarih aralıkları içinde yapılabilmektedir. Ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilen başvurular bazı şartlara bağlı olarak yapılabilir. Kanunlara ve yönetmeliklere göre başvuruların işleme alınması, firmaların kredi talebinde bulunabilmesi ve kredi değerliliğinin kabul edilebilmesi için belirlenmiş olan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi şartlarından bazıları şunlardır:

Kredi kullanım süresi boyunca firmaların faktöring, finansal kiralama, bankalar ya da finans şirketlerince tahsil imkanı sınırlı kredi ve diğer alacak tahsili şüpheli kredi diğer alacak tasfiye olunacak alacak ya da zarar niteliğindeki kredi ve diğer alacak olan sınıflandırılan herhangi bir borcunun olmaması

Son 3 yıllık süreç içinde kaldırılmamış protestoların olmaması

Firmaların ve senetlerde imzası bulunan yetkilendirilmiş temsilcilerin çek hesabı açma ve çek düzenleme gibi yasaklarının olmaması

Firmanın iflasının istenmemiş olması

Firmanın iflas erteleme durumunun olmaması

Ödemelerin tatil edilmemiş olması

Konkordato talebi varsa bu talebin sonuçlandığı tarihin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması

Bu koşulları yerine getiren kişilerin TL cinsinden yatırım yapabileceği, yatırım teşvik belgeli yatırımların finansmanlarında kullanılabileceği şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi talebinde bulunabilecekleri açıklanmıştır.