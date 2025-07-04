FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi nedir? Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi şartları nelerdir?

Bankalardaki avans hesap ya da diğer ismi ile kredili mevduat hesabı, kişilerin o bankada yer alan vadesiz hesabında nakit bulunmadığı durumlarda kullanılabilir. Kişiler acil olarak nakit para ihtiyacı duyduğu zaman ödemeleri gerçekleştirmek için avans hesaptan yararlanabilmektedir. Bu hesap türü ödemeleri gerçekleştirmeye imkan tanıyan vadesiz hesap ile bağlantılı bir kredili mevduat hesabı olarak tanımlanır.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi nedir? Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi şartları nelerdir?
Ferhan Petek

Acil nakit ihtiyacı duyan kişiler, ödeme yapmaları gerektiği anlarda eğer banka hesaplarının türü vadesizse nakit ihtiyaçlarını avans hesap üzerinden giderebilmektedir. Kredili mevduat hesabı olarak da bilinen bu hesap türü tüm bankalarda bulunmakta ve banka kullanıcılarına büyük rahatlık sağlamaktadır. Bu hesap türünün hangi oranlarda kullanılacağı mevcut hesap üzerinden yapılan hesaplamalar ile belirlenir.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi nedir?

Bireysel ve kurumsal kullanıcıların avans kredisi alma hakları bulunmaktadır. Yatırımcı olan kişilerin uygun şartlarda uzun vadeli yatırım kredilerine ulaşabilmesi ve fiyat istikrarına katkı sağlaması gibi hedefler ile yatırım taahhütlü avans kredisi uygulaması yapılmaktadır. Yatırım taahhütlü avans kredisi, nitelikli olan yatırımlara destek verebilmek amacı ile meydana getirilen ve geliştirilen bir program olma özelliğine sahiptir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu programı yeniden yapılandırmıştır. Yeni yapılandırmaya göre Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi faiz oranları düzenlenmiştir ve buna göre yeni program için yıllık 100 milyar civarı bir limit ayrılmıştır. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulama talimatını verme hakkı bazı koşulları yerine getirmiş olan kişilere tanınmaktadır.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi şartları nelerdir?

Yatırım taahhütlü avans kredisi başvuru işlemi ile verilen bir kredi türüdür. Başvurular önceden belirlenen ve açıklanan tarih aralıkları içinde yapılabilmektedir. Ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilen başvurular bazı şartlara bağlı olarak yapılabilir. Kanunlara ve yönetmeliklere göre başvuruların işleme alınması, firmaların kredi talebinde bulunabilmesi ve kredi değerliliğinin kabul edilebilmesi için belirlenmiş olan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi şartlarından bazıları şunlardır:

Kredi kullanım süresi boyunca firmaların faktöring, finansal kiralama, bankalar ya da finans şirketlerince tahsil imkanı sınırlı kredi ve diğer alacak tahsili şüpheli kredi diğer alacak tasfiye olunacak alacak ya da zarar niteliğindeki kredi ve diğer alacak olan sınıflandırılan herhangi bir borcunun olmaması
Son 3 yıllık süreç içinde kaldırılmamış protestoların olmaması
Firmaların ve senetlerde imzası bulunan yetkilendirilmiş temsilcilerin çek hesabı açma ve çek düzenleme gibi yasaklarının olmaması
Firmanın iflasının istenmemiş olması
Firmanın iflas erteleme durumunun olmaması
Ödemelerin tatil edilmemiş olması
Konkordato talebi varsa bu talebin sonuçlandığı tarihin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması

Bu koşulları yerine getiren kişilerin TL cinsinden yatırım yapabileceği, yatırım teşvik belgeli yatırımların finansmanlarında kullanılabileceği şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi talebinde bulunabilecekleri açıklanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı

Anahtar Kelimeler:
kredi yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

Kocaeli'de çifte cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Kocaeli'de çifte cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu

Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi!

Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi!

Bir sigara grubuna zam! İşte en düşük ve en yüksek fiyatlar

Bir sigara grubuna zam! İşte en düşük ve en yüksek fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.