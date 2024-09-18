Yatırım uzmanından 'arabaya para vermem' açıklaması gündem oldu! Verdiği tavsiye düşündürdü

Ekonomi yönetimiyle ilgili verdiği tavsiyeler sayesinde yatırım uzmanı olarak tanınan Mert Başaran'dan bir yatırım tavsiyesi geldi. 2006 model jeepinden attığı videoda arkadaşının arabasını değiştirmesi yönünde verdiği tavsiyeye karşılık şunları söyledi:
"Çok güzel bir araba. Ne gerek var abi arabaya para vereceğim. Onun yerine 1+0 daire alırım her ay en az 10 bin lira kira getirir. Güzel bir toprak alırım, çok güzel para yapar. Hiç bir şey yapamazsam gider altın alırım 5-10 yıl sonra altın en az 20-30 milyon olacak."
Mert Başaranın arabasının modelini boyasız değişensiz ve 150.000 km altında satın almak istediğinizde ise 700 bin TL ile 920 bin TL arasında bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor. İşte o arabanın bir muadili:
Başaran'ın dediği gibi 2 milyon TL'yi altına yatırım yaparsanız bugünün kuruyla (alış 2.811,29 TL) 702,20 gram altın eder. Uzmanların tahminlerine bakıldığında ise 2030 yılına kadar altın fiyatı 5000 TL'ye yaklaşacak. O tahminler şu şekilde oldu:
Başaran, zaman zaman danışanlarına da arabalarını sattırıp arsa aldırıyor.