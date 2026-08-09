Yatırım yapacaklar dikkat! Devlet desteğinde kurallar değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım projelerine proje bazlı devlet desteği sağlanmasına ilişkin uygulamada yeni düzenlemeye gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte özellikle yüksek tutarlı ve yeni yatırımlara yönelik başvuru ve destek süreçlerinde bazı kurallar yeniden belirlendi.

“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKANLIK YATIRIMCILARI DOĞRUDAN DAVET EDEBİLECEK

Düzenlemeyle kararın 4. maddesinin başlığı “Müracaat süresi ve müracaatta aranacak belgeler” olarak değiştirildi. Bakanlık, belirlediği yatırım konusu kapsamında bir veya birden fazla firmayı yatırım yapmaları için mektupla davet edebilecek.

Bunun yanı sıra Bakanlık, resmi internet sitesi veya dijital platformlardaki resmi hesapları üzerinden duyuru yaparak yatırım çağrısında bulunabilecek. Yapılacak çağrılarda ya da yatırımcılara gönderilecek davet mektuplarında özel koşullara da yer verilebilecek.

Yatırım için Bakanlığa başvuruda bulunacak yatırımcının, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından hazırlanan fizibilite raporuyla birlikte dilekçe sunması gerekecek. Ancak Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilecek yatırım başvurularında bu şartlar aranmayacak.

Projelerin karar kapsamında destek değerlendirmesine alınabilmesi için yatırımın öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olması ve Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmesi halinde asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon lira olacak. Bunun dışındaki yatırımlarda ise asgari sabit yatırım tutarı veya AR-GE harcaması 2 milyar lira olarak uygulanacak.

Desteklenmesi kararlaştırılan ve Bakanlık tarafından uygun bulunan yatırım projeleri Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler için devlet desteği sağlanacak ve Bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenecek.

YATIRIMCIYA 5 YIL RAPORLAMA ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeyle yatırımcıların desteklerden yararlanmaya devam ettikleri döneme ilişkin raporlama yükümlülüğü de netleştirildi. Yatırımcı, yatırımı tamamlama vizesinin ardından 5 yıl boyunca yılda bir kez, yararlanmaya devam ettiği destek miktarlarını da içeren faaliyet raporunu Bakanlığa sunacak.

Mücbir sebep ve fevkalade hal nedeniyle yatırıma başlamayanlar hariç tutulmak üzere, destek kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde, kararda belirtilen yatırıma başlama tarihinden sonra en az 200 milyon lira veya yatırım tutarının yüzde 10’u oranında yatırım harcaması gerçekleştirildiğinin belgelenmesi gerekecek.

Yatırımcının talepte bulunması halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişi de mümkün olacak. Bunun için Bakanlık tarafından görevlendirilen en az iki eksperin yatırımı yerinde tespit etmesi gerekecek. Ardından yatırım tamamlama vizesi yapılacak ve yatırımın tamamen işletmeye geçmesinin ardından enerji desteği veya sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanmaya başlanabilecek.

Tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği ise belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde 50’sini aşamayacak.

5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLAR İÇİN SÖZLEŞME İMKANI

Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında bulunan ve karar doğrultusunda desteklenen yatırımlar, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından doğrudan desteklenebilecek.

Öte yandan Bakanlığa, asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip ve komple yeni yatırım niteliğindeki projelerde yatırımcılarla veya paylarının tamamı yatırımcılara ait iştiraklerle sözleşme imzalama yetkisi verildi.

Düzenlemenin faaliyet raporu hazırlanmasını öngören maddesi 26 Kasım 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Kararın diğer maddeleri ise bugünden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır