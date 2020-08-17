FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yatırımcı altına yöneldi! Talep patladı

Yatırımcı altına yöneldi! Talep patladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, düğün sezonunun ertelenmesinin altın satışlarını duraksattığını ancak yatırımcıların altına yöneldiğini söyledi. Çelik, "Takıdan ziyade yatırımlık yapan çok oldu. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın gibi ürünlerde patlama yaşandı diyebiliriz. Yatırımcıların talepleri çok fazla oldu ve hala da olmaya devam ediyor" dedi.

Yatırımcı altına yöneldi! Talep patladı

Pandemi sürecinde gelişmiş ülkelerin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığına değinen Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, sıkıntının altına yansıdığını söyledi. Rusya-Amerika arasındaki krizin de altın fiyatlarına yansıdığını belirten Çelik, “Altın anormal şekilde yükseldi. Hiçbir kuyumcu bu kadar yükseleceğini tahmin edemezdi, bizde şaşırdık. Ama yine de altın düğünlerin olmazsa, olmazıdır. İnsanlarımız yine altınları alıyor” dedi.

'YATIRIMCI ALTINA YÖNELDİ'

Korona virüs dolayısıyla düğünlerin ertelenmesinin altın satışlarını duraksattığını kaydeden Başkan Çelik, “Düğünler ertelenince ,bizim de satışlarımız biraz durdu ancak yatırımcı altına yöneldi. Takıdan ziyade yatırımlık yapan çok oldu. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın gibi ürünlerde patlama yaşandı diyebiliriz. Yatırımcıların talepleri çok fazla oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Bir yandan düğünler de gerçekleşiyor. Ekonomik olarak çok yüksek olması insanları düşündürüyor. Örneğin 10 tane altın alacak olan bir vatandaş, 5 tane alıyor ama yine de alıyor” ifadelerini kullandı.

'SAHTE ALTINLA İLGİLİ SIKINTIMIZ YOK'

Sahte altın konusunu ele alan Çelik, “Antalya’daki kuyumcu esnafımız altın alırken çok dikkat ediyor. Zaten esnafın sattığı ürünleri de biz denetliyoruz. Düzenli olarak numune alıyoruz. Bilezik üreticilerinden de düzenli şekilde numune alıyoruz. Şu anda sahte altın konusuyla ilgili kentimizde yaşanan bir sıkıntımız yok. Zaten oda olarak konuyla alakalı bilgilendirme çalışmalarımız da sürüyor” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Merkez Bankası'ndan yeni hamle!
Bakan Selçuk açıkladı! Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?Bakan Selçuk açıkladı! Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı
Araç sahiplerine müjde!
Araç sahiplerine müjde!
İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem
İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem
'Tüm zamanların rekoru kırıldı'
'Tüm zamanların rekoru kırıldı'
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Altın fiyatları düşer mi?
Altın fiyatları düşer mi?
Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!
Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Milyonlarca vatandaş boşuna emlak vergisi ödüyor! Ödediklerinizi geri almak için...
Milyonlarca vatandaş boşuna emlak vergisi ödüyor! Ödediklerinizi geri almak için...
Altın fiyatları ne olacak? İşte Credit Suisse'ten altın tahmini
Altın fiyatları ne olacak?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle
Merkez Bankası'ndan yeni hamle!
Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?
Gümüşe yatırım yapılır mı?
İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem
İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem
Bütçe temmuzda 29.7 milyar TL açık verdi
Bütçe temmuzda 29.7 milyar TL açık verdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.