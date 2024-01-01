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Yatırımcı borsaya akın etmişti ama… Tabuları yıkacak borsa, dolar, altın tahmini: ‘Tatlı paraya alışanlar maliyet hesabı yapacak’

01.01.2024 10:43 | Son Güncelleme:
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Gram altın geçtiğimiz yıl yüzde 81’den fazla değer kazansa da kâr şampiyonu yüzde 155 değer artışı ile Bitcoin oldu. Şimdi ise yılın ilk gününde yatırımcılar altın, dolar, euro ve borsanın seyrine ilişkin ipuçları aramaya başladı. Uzman isimler 2024 tahminlerini tek tek açıkladı. Altının gram fiyatı tahmini için 3.000 TL, dolar için 45 TL beklentisi dile getirildi. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi içinse, “Daha dalgalı bir seyre hazır olmamız gerekiyor” yorumu yapıldı.

Yatırımcı borsaya akın etmişti ama… Tabuları yıkacak borsa, dolar, altın tahmini: ‘Tatlı paraya alışanlar maliyet hesabı yapacak’

2023 yılının son işlem gününde yapılan hesaplamalar, geçtiğimiz yılı yatırımcıların yüzünü en çok gram altının güldürdüğünü gösterdi. Serbest piyasada gram altın, 2022 yılının son işlem günü olan 30 Aralık tarihinde 1110,75 TL'den kapandıktan sonra 2023'ün son işlem günü olan 29 Aralık'ta 2020,17 TL'den değerlendi. Böylece gram altın fiyatı yatırımcılarına geride kalan 365 günde yüzde 81,87 getiri sağladı.

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EURO, DOLARI SOLLADI

Ayrı dönemde euro, Türk lirası karşısında yüzde 62,6 değer kazanarak 20,12 TL'den 32,72'ye yükseldi. ABD doları ise yüzde 56,73 artarak 18,86 TL'den 29,5589 TL'ye çıktı.

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BORSA YÜZDE 35’TEN FAZLA YÜKSELDİ

BIST 100 endeksi 2023 yılında yüzde 35,2 yükselerek 5509,16 puandan 7445,21 puana yükseldi. BIST 30 da aynı dönemde yüzde 35,4 artarak 5944,83 puandan 8049,86 puana çıktı.

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BITCOIN, ORTALIĞI YIKTI GEÇTİ

Ancak biri var ki altın ve dövizin tahtını salladı. Özellikle son birkaç ayda önemli yükselişler gözlemlenen kripto paralardan lider konumdaki Bitcoin yüzde 155 oranında yatırımcısına kâr sağladı.

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Peki 2024’te altın kaç lira olacak? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Borsa ne olur? Tüm bu sorulara uzman isimler tek tek yanıt verdi.

“BORSADA DALGALI SEYRE HAZIR OLUN”

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, borsa için yaptığı dikkat çeken değerlendirmesinde, “Hisse senetlerinde yine fırsatlar söz konusu olacaktır. Ancak bu 2021-2023 dönemindeki kadar net getiriler anlamında olmayacaktır, daha dalgalı bir seyre hazır olmamız gerekiyor” dedi.

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ONS VE GRAM ALTIN TAHMİNİ

“2024 yılında ons altın fiyatlamasına baktığımızda 2 bin dolar üzerindeki seyrini sürdürerek 2300 dolarlara kadar bir yıllık periyotta görebilme potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum” diyerek altının ons fiyatı için tahminini açıklayan uzman isim, “İçeride de gram altının 2 bin TL üzerinde 2200-2400 bandında hareketleri ons fiyatlaması ve doların seyrine bağlı olarak görülebilir. Kısa vadeli değil, biraz daha uzun vade için fiyatlamaları görebiliriz diye düşünüyorum” şeklinde yorumda bulundu.

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İSLAM MEMİŞ DOLAR VE ALTIN İÇİN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, “2023’de kontrolü merkez bankaları ele almıştı. 2024’de de kontrol merkez bankalarında olacak. 2023’de faiz ve borsa gibi tatlı paraya alışanlar, 2024’de maliyet hesabı yapacaklar. Ancak döviz ve altına kıyasıyla bir getiri hesaplamasıyla o zaman ortaya çıkacak kim kazanmış? Sistem mi, tercih ettikleriniz mi?” ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş 2024 yılı için rakamsal tahminlerini bir tablo halinde paylaştı.

• 2024 yıl sonu TCMB haftalık repo (politika faizi): Yüzde 40
• 2024 yılı enflasyon: Yüzde 45
• Dolar/TL kuru: 45.00 TL
• Gram altın: 3.000 TL

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